▲ 【AAPL】蘋果股價連跌7周仍獲大摩力撐 指股價會於一個水平見底、長線投資者可買入

蘋果Apple（美：AAPL）股價連跌7周，累挫14.3%。摩根士丹利仍力撐蘋果，指即使近日市場對蘋果的產品需求存在憂慮，但最近數周沒有看到有重大不利數據，相信截至去年12月及今年3月止季度的風險已反映在股價上，重申蘋果股價將於115至120美元之間見底，是長線投資者的吸引買入點。

大摩指，過去一周市場傳出iPhone產能於去年12月已達90%，以及蘋果削減今季產品的訂單，導致蘋果股價自去年12月初以來累跌15%，而且跑輸標普500指數約100個百分點。

消費者對未來花費更加審慎

大摩稱，消費電子產品的需求仍然挑戰，而其調查發展，消費者對未來花費更加審慎，而且假期購物需求轉弱，但據該行供應鏈調查，未有發現近日有任何重大的訂單調整，而且股價已反映該行保守的預測，更重要是相信推動蘋果股價的核心動力仍未變，故此即使蘋果股價或持續弱勢，長線而言仍具吸引力。

自10月底以來，受鄭州廠房問題困擾，大摩已兩度調低iPhone交付預測，相信有關預測已屬保守，目前預測蘋果於去年12月季度交付7550萬部iPhone，今年3月季度交付5650萬部iPhone，兩者均低於市場預測。

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編輯：陳韻妍