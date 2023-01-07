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【女股神動向】 Cathie Wood近乎清倉Silvergate股份 料受FTX爆煲事件影響

環球政經 14:35 2023/01/07

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據外媒報道，有「女股神」之稱的Cathie Wood，旗下方舟投資（Ark Investment）幾乎清倉受加密貨幣平台FTX爆煲影響的銀門資本（Silvergate Capital）。銀門資本主要業務以加密貨幣為主，近日由於FTX爆煲事件，引來信心危機。

同場加映﹕【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

報道指，上周四（5日）ARK Fintech Innovation ETF拋售近40.4萬股銀門資本股份，按當日收盤價計算，價值超過500萬元（美元，下同）。基金目前對該股的持有量不足4,000股，價值約43,000元，僅佔基金投資組合0.01%。

【恒指目標】 瑞銀予恒指年底目標22100點 推薦8隻首選股【見下頁

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據了解，去年9月底，銀門資本的加密貨幣客戶資產達119億元，但至去年底暴跌至僅38億元，公司被迫借貸並需出售資產，隨後也宣布將裁員40%。另外，摩通昨日（6日）亦將其評級由「增持」下調至「中性」。

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記者：郭秀慧

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