▲ 【美股焦點】麥當勞擬進行裁員及重組 重新聚焦於加快餐廳擴張的步伐上

外電引述麥當勞（美：MCD）行政總裁Chris Kempczinski內部備忘錄指，麥當勞計劃進行裁員及重組，令公司可重新將焦點放加快餐廳擴張的步伐上，而裁員並非成本控制措施，反而是可令公司提高創新及營運效率的方法。

麥當勞預期4月3日落實方案及公布裁員

備忘錄透露，作為重組的一部分，麥當勞會降低或停止部分計劃的優先級別，預期會於4月3日落實方案及公布裁員計劃。不過，麥當勞未有指出是涉及的是哪些項目。

「今天，麥當勞被劃分為中心、分部及市場，但這種劃分方式已過時，而且變相自我限制，因此公司雖未有分享有關想法，但已多次試圖解決有關問題，惟創新的速度仍很慢。」

全球業務分3部分

現時麥當勞將業務分為美國、國際經營市場及國際特許權市場，合共在全球119個國家展開業務。

Kempczinski在備忘錄中表示，有必要加快開新餐廳的步伐，以充分滿足過去數年出現的需求增長。麥當勞未有披露今年開新餐廳的數目，但去年11月曾指，新餐廳去年為全系統銷售額增長貢獻約1.5%。

麥當勞將於1月31日公布第四季業績。

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編輯：陳韻妍