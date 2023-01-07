南韓確診個案連跌4日 港澳旅客需提供檢測陰性結果

南韓的新冠肺炎確診個案連續四日下跌，單日再增超過5.3萬宗確診。南韓近期要求中國入境的旅客接受新冠病毒檢測，周六（7日）起再收緊檢疫規定，要求由港澳地區入境旅客需提供新冠病毒檢測陰性結果。

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南韓中央防疫對策本部指，南韓過去一日再增5.38萬宗新確診，其中219宗屬於輸入個案。本周較早時每日新確診數一度超過8萬宗，但其後數字穩步下降。

當地截至周六的單日新增確診數，較上周同期大幅減少9,297宗。當地單日再多60名新冠患者死亡，累計有32,556人死於新冠肺炎。

至於重症患者則由前一日的548人，大幅減少至544人。

南韓周六起要求港澳地區入境旅客，須提供入境前48小時的新冠核酸檢測陰性證明，或入境24小時前由醫院開發的抗原檢測陰性證明。

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港澳旅客登機時也要在檢疫信息輸入系統（Q-CODE）内，填寫在韓住址和聯絡方式。

他們抵韓後無需接受檢測，但入境檢疫過程篩查出有症狀者須接受檢測，呈陽性者須隔離。

上月入境南韓的港澳旅客中，有6名來自香港的旅客確診，但沒有來自澳門的確診個案。

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責任編輯：鄭錦玲