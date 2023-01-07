【美股盈警】受累12月航班延誤影響 運營一度中斷 西南航空預告去年第四季錄虧損

美國西南航空（Southwest Airlines，美﹕LUV）表示，鑑於聖誕至新年期間大量航班出現延誤，預期第四季業績將錄得虧損。公司預計，大量航班取消將對集團第四季度帶來收入損失4億至4.25億美元，並產生7.25億至8.25億美元的稅前損失， 包括補償受影響的遊客、以更高的價格支付員工工資和其他相關費用。

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公司周五（6日）在一份監管申報文件中表示，去年12月21日至31日期間，取消超過1.67萬個航班，由於運營中斷，目前預計2022年第四季度將出現淨虧損。此外，公司表示，初步估計第四季度可用座位里程，與2019年同期相比下降約6%，較早前指引下降約4個百分點。而公司原先預期，去年第四季將錄得盈利

西南航空表示，將對公司整體運作進行全面檢視，以免再次發生大量航班延誤事件。

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記者：郭秀慧