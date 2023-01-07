▲ 【網易9999】網易遊戲收購加拿大遊戲開發商SkyBox Labs 擁有《Minecraft》等遊戲

網易 （09999） 宣布，旗下網易遊戲收購加拿大遊戲開發商SkyBox Labs，惟未有公布交易金額。SkyBox的3位聯合創始人Shyang Kong、DerekMacNeil及Steven Silvester將會在網易旗下獨立營運，並會繼續與現有夥伴密切合作，共同開發個人電腦及遊戲機領域的遊戲，並在未來嘗試新遊戲。

SkyBox創始人Shyang Kong指，加入網易能加快公司尋新創意機會的計劃，並享受世界一流的營運資源及全方位服務，加快在加拿大擴大規模的速度。

SkyBox Labs擁有《最後一戰：無限》、擁有《Minecraft》及《異塵餘生76》等遊戲。

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編輯：陳韻妍