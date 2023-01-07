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【網易9999】網易遊戲收購加拿大遊戲開發商SkyBox Labs　擁有《Minecraft》等遊戲

股市 12:57 2023/01/07

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【網易9999】網易遊戲收購加拿大遊戲開發商SkyBox Labs　擁有《Minecraft》等遊戲

網易 （09999） 宣布，旗下網易遊戲收購加拿大遊戲開發商SkyBox Labs，惟未有公布交易金額。SkyBox的3位聯合創始人Shyang Kong、DerekMacNeil及Steven Silvester將會在網易旗下獨立營運，並會繼續與現有夥伴密切合作，共同開發個人電腦及遊戲機領域的遊戲，並在未來嘗試新遊戲。

SkyBox創始人Shyang Kong指，加入網易能加快公司尋新創意機會的計劃，並享受世界一流的營運資源及全方位服務，加快在加拿大擴大規模的速度。

SkyBox Labs擁有《最後一戰：無限》、擁有《Minecraft》及《異塵餘生76》等遊戲。

相關文章：【手遊股】動視暴雪單方面終結14年合作、網易：受影響遊戲收入佔比低　外界猜測騰訊爭「魔獸」（第三版）

相關文章：【網易業績】網易反彈逾6%　上季營收增10.1%　經調整淨利74.7億人幣、勝預期 （第二版）

編輯：陳韻妍

港股 美股 收購 遊戲 加拿大 網易－S（09999） 網易（美：NTES）
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