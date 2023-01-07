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【美股焦點】Salesforce擬削減30億至50億美元成本 CEO暗示將進一步裁員

股樓投資 12:50 2023/01/07

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繼宣布大裁員後，據外媒報道，道指成份股雲計算軟件商Salesforce（美﹕CRM）計劃尋求削減30億至50億美元成本。首席執行官貝尼奧夫（Marc Benioff）指，成本削減計劃主要來自減少租用寫字樓，並重申集團仍是一間增長及非常成功企業。

同場加映﹕【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

上周三（4日）貝尼奧夫表示，計劃裁員10%，涉及7,900多人，而在疫情後新趨勢下，不需過多辦公室空間，因此將關閉部分辦公室。其後，他在員工會議上暗示將進一步裁員，並提到對銷售部門生產力感到擔憂。

【恒指目標】 光大證券﹕恒指目標23000點 重點推薦8隻股份（附目標價）【見下頁

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隨住疫情爆發，大多數企業採用混合工作模式，包括在家工作，帶動企業雲端採用率大幅提升，從而帶動Salesforce業務擴張。公司主要透過與Slack和Tableau的大型收購交易來推動成長，然而，由於疫情期間擴張過急，現時Salesforce面對收入增長放緩問題，須削減開支。

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記者：郭秀慧

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Salesforce（美：CRM） 疫情 收購 在家工作 美股 裁員 雲端

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