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【香港樓市】瑞銀三大原因調高今年樓價預測至反彈5%　看淡海港城母企、但看好3隻本港地產股（附股份表）

股市 12:31 2023/01/07

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【香港樓市】瑞銀三大原因調高今年樓價預測至反彈5%　看淡海港城母企、但看好3隻本港地產股

中港重新通關，券商陸續調升對本港今年樓價預測。繼摩根士丹利、花旗及摩根大通後，瑞銀亦看好今年樓市前景，由原先估計樓價走勢介乎跌3%至升3%，調整為今年樓價可反彈5%，以反映內地專才購買力較港人更具韌性，而隨更多內地專才來港，預期本港樓價會於首季見底，然後反彈。

瑞銀：市場對九龍倉置業盈利前景過於樂觀

瑞銀看好股價較每股資產淨值（NAV）折讓幅度達50%的發展商股，重申恒基地產 （00012） 及新鴻基地產 （00016） 均為「買入」評級，同時調高嘉里建設 （00683） 評級至「買入」，因其股價折讓幅度明顯，至於銅鑼灣大地主希慎 （00014） 評級也升至「買入」。

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不過，瑞銀看淡海港城母企九龍倉置業 （01997） 前景，指市場對其盈利復甦前景過於樂觀，而且並未有計入其利息成本高企、內地免稅店銷售及中港奢侈品價差收窄等負面因素的衝擊。

本港2023年人口會重新出現增長

瑞銀根據其瑞銀實證所（UBS Evidence Lab）數據顯示，自印花稅回贈措施推出後，68%非本地專才有意置業，相信只要市場情緒出現轉向，現有約34萬的非本土專才將會採取行動。

「基於政推出搶人才計劃，本土移民潮回穩及預期不少專才回流，估計本港2023年人口會重新出現增長。」

隨內地旅客回流，加上內地旅客消費能力較本地人更強，瑞銀預期今年本港零售銷售增長10%，而遊客區的商場表現會較民生商場優勝，故此偏好希慎及新地。

【香港樓市】摩通：今年樓價大部分跌幅將於首季反映【下一頁】

不過，瑞銀對於寫字樓前景持審慎態度，預期今年寫字樓租金跌3%。該行解釋，即使中港重新通關，有助帶動租賃情緒，但新增供應大增將推高空置率，預期2025年西九龍寫字樓落成或帶動新一輪的去中環化。

整體來看，瑞銀偏好恒地、新地及希慎，因預期住宅及零售銷售復甦，但對九置持審慎態度，因旗下有寫字樓物業及估值昂貴。

相關文章：【本港樓市2023】花旗：四大因素推動本港樓價提早於首季見底、並呈U型反彈　全年樓價料升5%（附股份目標價）

相關文章：【香港樓市】大摩料本港樓價明年次季見底、2023年反彈5%　將本港地產股評級連升兩級至「吸引」　

編輯：陳韻妍

港股 投資推介 大行報告 香港物業 空置率 嘉里建設（00683） 出入境管制 樓價 瑞銀 中環
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