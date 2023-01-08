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【口罩轉型】本地口罩廠生意銳減５成　及早部署轉型、品牌形象保生意

16:00 2023/01/08

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新冠肺炎疫情持續近三年，隨著港府撤銷大部分社交距離措施，口罩令亦有望解除。不過在疫情期間本港出現不少口罩廠商，面對需求大減，企業亦唯有及早部署、轉型，迎接後疫情時代。

【口罩轉型】疫情漸緩　本地口罩廠何去何從？企業禮品、環保口罩拓出口

【本地工藝】法式刺繡品牌生意疫市增長　工作坊不靠打卡吸客（有片）

疫情爆發初期，港人一罩難求，加上政府曾推出口罩生產資助計畫，令本港口罩廠如雨後春荀般湧現。Maskology是疫情下成立的本地口罩廠之一，由生產學童口罩起家，現時除了生產日常用的成人口罩外，亦有不少與歌手、演唱會限定的口罩、獲日本插畫IP的口罩等。

日韓口罩降價　拖累生意

該企負責人陸先生認為，最大的競爭反而是來自日本、韓國的平價口罩供應攀升。「以前同一款的口罩最貴每個10元，現時價格可低至2元，又有百貨公司大量引入。」此消彼長之下，他透露Maskology的口罩生意額較高峰期大減3至4成。

雖然口罩令有望解除，但陸亦不擔心生意將進一步大減。一方面他參考了日本、韓國的情況，發現戴口罩已成習慣，市民不會一下子放下戒心；另一方面，品牌亦有做好定位，鞏固客群。陸先生解釋，Maskology早前已決定做好品牌形象，主攻價格稍高的口罩市場，希望吸納對口罩有要求的客人。只有品牌口罩在質素、外觀及形象上有優勢，客人才會對品牌忠誠；否則，當市面出現更便宜的口罩，便會立即轉投其他品牌。

成演唱會合作紀念品　另類推廣

除了一般的零售市場外，Maskology亦有與歌手合作，推出演唱會限定的口罩。雖然以生意額以言，此類業務的收益僅佔逾一成，但陸先生認為，有助建立品牌形象，帶來長遠效益。同時，Maskology亦正積極計劃利用現有資源，開拓新品牌，發展其他產品。

另一醫療用品廠商「益成醫療」已有逾35年歷史，以往主要供應相關的原材料，例如無紡布等，疫情下亦首次於本港設口罩廠Canuxi；同時亦有於中國生產口罩、防護衣等抗疫物資。口罩業務當中，香港市場佔整體生意一半。

拓闊生產線覓出路

該企總經理楊展帆亦透露，目前本港口罩產量已由2020年中、第五波疫情時的兩個高峰期，大減4至5成。與Maskology不同，益成醫療由於本來亦有生產不同的醫療物資，故步入後疫情時代，亦會繼續把產品線擴闊，轉移業務重心至其他醫料物資，繼續發展醫院、診所的B2B市場。

Maskology與明星合作推出口罩的收入佔比雖然不高，但品牌認為有助建立形象。

楊指，利用過往的業務網絡，益成醫療的Canuxi口罩將會發展出口市場，惟必須要有科研特點，主打「香港製造」，才能與其他產地、價格較便宜的口罩競爭。他透露，品牌將會研發更多醫療專用的口罩，符合特定的規格標準、要求等。日用品市場方面，則會參考日本、新加坡市場，了解疫情過後消費者對口罩需求的轉變，並由外觀、用料上，推出高例如可重用口罩、透明口罩、公司宴會專用的口罩等。

記者 葉若祈

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