【烏克蘭戰爭】烏指俄本月再徵50萬兵力 料無意停戰

俄烏戰爭持續將滿一年，烏克蘭軍事情報部門指俄羅斯本月會再徵召50萬兵力，反映俄羅斯總統普京無意停戰。不過俄方否認再有軍事動員。

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烏克蘭軍事情報部門聲稱，俄軍除了在去年10月徵召30萬人意外，本月更會下令動員多達50萬新兵。

烏克蘭軍事情報局副局長Vadym Skibitsky表示，烏方認為俄軍徵召這批新兵，是準備春夏兩季向烏東及南部發動新攻勢的訊號，也反映普京 (Vladimir Putin) 無意結束戰爭。

俄羅斯否認正準備第二波動員，普京上月指談論徵召新兵毫無意義，更聲稱已動員的兵力當中只有一半被派往烏克蘭。

不過普京與其餘俄羅斯官員去年曾否認下令軍事動員，最終仍在9月宣布局部動員。

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另外，俄羅斯聲稱在東正教聖誕節期間堅持單方面停火。俄羅斯國防部周五（6日）表示，俄軍自當地中午時間起於邊界綫遵守停火協議。

不過赫爾松地區政府反駁上述説法，指烏克蘭控制的一個消防站遭到炮擊，造成一名消防員死亡，另外四人受傷。

兩軍也於頓涅茨克東部地區持續交火，外媒引述目擊者指在停火協議生效後，俄羅斯在頓涅茨克市郊區的陣地發炮。俄羅斯塔斯社報道，烏軍在中午炮擊該市。

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責任編輯：鄭錦玲