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【麥當勞】 麥當勞宣布裁員！ CEO：裁員人數未定、部分職位或取消

股樓投資 12:00 2023/01/07

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麥當勞（美﹕MCD）行政總裁肯普欽斯基（Chris Kempczinski）表示，計劃裁員及重整業務，以加快餐廳擴張步伐，但尚未決定新餐廳數量以及裁員人數等細節。麥當勞隔晚股價上升2.8%，報269.47美元。

同場加映﹕【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

普欽斯基向旗下員工發內部信，指公司需要表現出更高的工作效率和速度，同時降低成本，釋放資源並投資於發展。他預告，將啟動大規模改組，並取消部分工作崗位、施行裁員計畫。同時，他亦提到，部分正在推行的項目也將完全停止。

【濠賭股】 濠賭股續牌後集體回吐 摩通稱結果無驚喜【見下頁

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據外媒報道，麥當勞計劃在4月3日前公布計劃，目前公司在全球共有員工估計達20萬人，加盟店則有200多萬名員工，其中75%在美國境外。

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記者：郭秀慧

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美股 麥當勞 裁員

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