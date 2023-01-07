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【口罩轉型】疫情漸緩　本地口罩廠何去何從？企業禮品、環保口罩拓出口

16:00 2023/01/07

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新冠肺炎疫情雖然尚未完全平息，但世界各地逐漸回歸正常生活，部分國家亦不再強制民眾配戴口罩。不過，有本地企業認為「香港製造」口罩在海外市場仍有優勢及商機。

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隨著防疫措施放寬，口罩需求難免下滑。不過，本地口罩品牌V caresee（唯心思）認為，一般醫療用口罩市場競爭已相當激烈。可幸的是，經過這幾年疫情，口罩的定位已不再一樣。品牌創辦人鄭嘉盈透露，因此品牌決定推出以時裝、運動用品為定位的口罩，冀開拓新出路。而且利潤率亦比普通口罩多2成，因產品連同精美包裝，顧客則願意付更高價錢。

V Caresee希望口罩能發展為企業禮品。（受訪者提供圖片）

融入日常穿搭

她指，新推出的口罩希望能成為時裝的一部分，以各種顏色及花樣融入顧客的日常穿搭，同時具有防疫功能。該品牌的口罩亦瞄準企業禮品市場，可為客戶加上企業商標。鄭嘉盈續稱，為了吸納更多企業顧客，故目前最低訂購量訂100個，冀有更多顧客可使用此新款口罩。鄭指，產品甫推出，市場反應已不俗，目標今年的生意額可有2至3成增長，更會進駐尖沙咀商場開設門市。未來亦會進軍出口市場，第一步將會先向現有海外客戶推銷。

環保口罩農曆新年後上架

另一本地口罩品牌ÖKOSIX則主打環保口罩，2021年7月才正式成立，料今年1月才正式進軍本地零售市場。其起步算是比起一般口罩廠商遲，品牌如何在接近飽和的市場要分一杯羹？

ÖKOSIX希望以可完全生物降解的口罩，在市場分一杯羹。（受訪者提供圖片）

ÖKOSIX創辦人及行政總裁于紹龍表示，幾年疫情期間，每日大量口罩被棄置，難以分解。現時愈來愈多消費者重視環保，企業亦有ESG考量，故決定研發環保口罩。其口罩利用植物纖維及全天然物料作原料，不含塑膠，整個口罩包括耳帶、鼻樑條亦可生物降解。

及早制定應變計劃

據于指，目前已為B2B客戶生產口罩，包括大專院校、大型品牌，並計劃於今年農曆新年後，正式於網店上架，在零售市場銷售。他更指，未來計劃出口至美國、加拿大及日本等市場。

現時本地口罩令解禁的時間表尚未公布，于紹龍亦坦言必須預早制定不同的應變計劃。例如，若正式銷售時已沒有強制配戴口罩，銷售計劃則會集中於診所、醫院及食物廠房等需要長期配戴口罩的客戶。

本報記者：葉若祈

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