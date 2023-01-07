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【大劉澄清】劉鑾雄向呂麗君購入灣仔壹環特色戶　「不忍看到有機會被人輸掉本是子女的身家財產」

股市 11:38 2023/01/07

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【大劉澄清】劉鑾雄向呂麗君購入灣仔壹環特色戶　「不忍看到有機會被人輸掉本是子女的身家財產」

華人置業  （00127）  大股東、俗稱「大劉」的劉鑾雄澄清與前女友呂麗君（現名呂姵霖）的關係後，市場傳出大劉向呂麗君購入灣仔壹環頂層特色單位，以解呂麗君財困。劉鑾雄周六（1月7日）發聲明表示，購入灣仔壹環頂層不是作自用，而是租回予呂麗君，他不會代呂麗君交代怎樣處理出售物業後取得的資金。對於有傳聞指呂麗君因為投資失利引致證券和債券出現嚴重虧損一事，他稱不願置評，「只能說已完成了一些純商業交易。」

不過，劉鑾雄的聲明特別提到一些財經小知識。「若沒有人協助渡過爆倉的難關，負債人或會被銀行追收貸款，若未能清還債務，其名下物業或會淪為銀主盤，後果不堪切想。」

大劉指幫呂麗君要思考兩分鐘　平時只用0.1秒做決定【下一頁】

劉鑾雄又稱，「回看當時我最重要、最小心及最有備無患的決定之一，就是要求呂麗君以信托形式代子女持有於壽臣山及雅賓利物業的業權，從而保障子女的利益。」

他指，以信託形式代子女持有物業的業權，可防止呂麗君將該等物業抵押予銀行，撇除日後物業被人追收貸款，甚至成為銀主盤的風險，又可避免物業被偷偷賣出。

大劉：不忍看到銀行公開拍賣子女擁有的物業

「我的出發點只為子女著想，盡可能避免可預見的惡劣情況，因實在不忍看到銀行公開拍賣子女擁有的物業，或有機會被人輸掉本是子女的身家財產。」

劉鑾雄透露，是次購買壹環特式單位是以其個人名義買入，雖然首次置業名額珍貴，但由於時間倉卒，最後決定以私人名義購買該物業，「假若日後我再購買新物業時才考慮如何處置壹環物業，或會將該物業轉贈太太甘比」。

相關文章：【大劉前度】劉鑾雄出聲明否認與呂麗君復合：見面僅因對方有事相求、1月3日開記招交代

相關文章：【分析｜SOGO母企】大劉細劉輪流提出私有化、有兩大相似之處　利福國際汲取「數人頭」教訓？

編輯：陳韻妍

港股 華人置業（00127） 銀主盤 呂麗君 劉鑾雄 陳凱韻 壹環 首次置業 灣仔 壽臣山
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