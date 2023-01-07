▲ 【螞蟻集團】馬雲放棄螞蟻集團控制權、料為螞蟻重新上市做準備 與股東阿里巴巴進一步割裂

自螞蟻集團上市失敗後，阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲近年周遊列國，最近更到泰國曼谷品嘗海鮮。不過，隨螞蟻集團獲內地批准為其重慶螞蟻消費金融公司增資後，投資界視為螞蟻集團監管整頓總結的訊號，螞蟻集團並於周六（1月7日）宣布調整股東上層結構，馬雲放棄控制權，市場預期是為重新上市做好準備。

馬雲曼谷行蹤曝光 睇打拳、食海鮮 老闆合照大讚謙虛【下一頁】

據螞蟻集團公告指，為持續完善公司治理，實現長期可持續發展，螞蟻集團相關管理層成員不再擔任阿里巴巴合夥人。馬雲、井賢棟、胡曉明及蔣芳終止在雲鉑投資層面的一致行動關係，不再存在任何直接或間接股東單一或共同控制螞蟻集團的情形，以進一步提升公司治理的透明度和有效性，強化與股東阿里巴巴集團的隔離。

與此同時，井賢棟、邵曉鋒、倪行軍、趙穎、吳敏芝將通過股權轉讓分別持有雲鉑投資20%的股權。雲鉑投資從杭州君瀚退夥，杭州星滔入夥杭州君瀚，並擔任杭州君瀚的普通合夥人暨執行事務合夥人；杭州星滔由馬雲、韓歆毅、張彧、黃辰立、周芸分別持有20%股權。

螞蟻集團目前董事會8名董事中，包含4名獨立董事（達到半數），下設包括風險管理與消費者權益保障委員會、ESG可持續發展委員會在內的六個專門委員會。在此基礎上，計劃繼續引入第5名獨立董事，實現董事會中獨立董事過半數。

螞蟻集團表示，是次調整的核心是主要股東投票權的變化，從馬雲及其一致行動人共同行使股份表決權，到包括螞蟻集團管理層、員工代表和創始人馬雲在內的10名自然人分別獨立行使股份表決權，治理結構更加穩健，利於公司長期可持續發展；是次調整不會導致螞蟻集團股東及相關受益人的經濟利益發生變化。

不斷提升公司治理水平 加大前沿科技投入

螞蟻集團強調，調整架構後，螞蟻集團的股份表決權更加透明且分散，將對螞蟻集團的持續穩健發展起到促進作用。螞蟻集團相信，是次調整不會對集團及下屬公司的日常經營造成影響，將繼續堅守「以數助實」定位，落實可持續發展戰略，不斷提升公司治理水平，加大前沿科技投入，增強服務實體經濟的能力，努力為社會創造更大價值。

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編輯：陳韻妍