【螞蟻集團】阿里巴巴彈逾8%重上110　馬雲放棄螞蟻集團控制權、料為重新上市準備　阿里強調集團股權不變（附前後架構圖）

▲ 【螞蟻集團】馬雲放棄螞蟻集團控制權、料為螞蟻重新上市做準備 與股東阿里巴巴進一步割裂

自螞蟻集團上市失敗後，阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲近年周遊列國，最近更到泰國曼谷考察和品嘗海鮮。不過，隨螞蟻集團獲內地批准為其重慶螞蟻消費金融公司增資後，投資界視為螞蟻集團監管整頓總結的訊號，螞蟻集團並於周六（1月7日）宣布調整股東上層結構，在不變動經濟權益下，馬雲放棄公司控制權，市場預期是為重新上市做好準備。

螞蟻集團則指，仍專注於整改和業務升級，沒有啟動上市的計劃。阿里巴巴周一股價彈逾8%，高見110元。

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阿里巴巴最新公告指出，在各方經濟利益不受影響的情況下，合計持有螞蟻集團逾一半投票權的「君瀚」、「君澳」將更改合夥人協議。

原有架構之下，馬雲可通過控制兩家實體的普通合夥人股東會，從而行使螞蟻集團決議權；最新架構之下，「君瀚」、「君澳」各有5名不重疊的合夥人，各自的控制權由5人平均擁有。

換言之，馬雲在最新架構下，不再控制「君瀚」、「君澳」持有的螞蟻集團多數投票權。

阿里巴巴表示，集團在螞蟻的33%股權保持不變，而阿里巴巴和其他股東都沒有螞蟻集團的絕對控制權，變化後螞蟻集團股東所持有的投票權將更為分散並與其經濟利益更為一致。

據以往資料，「君瀚」屬於馬雲及阿里系、螞蟻系員工的股權平台，「君澳」屬於阿里巴巴合夥的部分成員。

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螞蟻集團：強化與股東阿里巴巴集團的隔離

螞蟻集團周末公告則重申，螞蟻管理層成員已不再擔任阿里巴巴合夥人。隨馬雲、井賢棟、胡曉明及蔣芳終止原有一致行動關係，不再存在任何直接或間接股東單一或共同控制螞蟻集團的情形，可提升公司治理的透明度和有效性，強化與股東阿里巴巴集團的隔離。

螞蟻集團表示，是次調整的核心是主要股東投票權變化，令股份表決權分布在螞蟻集團管理層、員工代表和創始人馬雲在內的10名自然人，治理結構更加穩健，利於公司長期可持續發展。

據螞蟻集團資料，君瀚的上層公司合夥人包括馬雲、韓歆毅、張彧、黃辰立、周芸；君澳的上層公司合夥人包括井賢棟、邵曉鋒、倪行軍、趙穎、吳敏芝。曾屬螞蟻集團上層股東4大核心合夥人胡曉明和蔣芳，則未有在上屬行列。

另外，螞蟻集團宣布，目前董事會8名董事中，包含4名獨立董事，未來計劃繼續引入第5名獨立董事，實現董事會中獨立董事過半數。

不斷提升公司治理水平 加大前沿科技投入

螞蟻集團相信，是次調整不會對集團及下屬公司的日常經營造成影響，將繼續堅守「以數助實」定位，落實可持續發展戰略，不斷提升公司治理水平，加大前沿科技投入，增強服務實體經濟的能力，努力為社會創造更大價值。

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編輯：陳韻妍