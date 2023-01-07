麥卡錫第14度選美眾院議長失敗

美國眾議院周五（6日）晚舉行第14次議長選舉，共和黨領袖麥卡錫再度挑戰失敗。麥卡錫早前表明有信心取勝，指晚上再次返回議會投票時，就能一勞永逸地解決投票問題，但仍事與願違。

美眾議院議長遲遲未決 民主黨議員兒子成國會新寵 【下一頁】

有指麥卡錫（Kevin McCarthy）要取勝的策略是讓部分反對派投出席票，使選舉門檻降低至218票以下。有兩人投出席票後門檻降至217票 ，三人投出席票後門檻降至216票。

眾議院於美國東部時間同日晚上10點再舉行第14輪投票，麥卡錫今次獲得216票，較上一輪增加2票，但仍未達到過半數門檻。

眾院民主黨領袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）獲212票，共和黨人喬丹（Jim Jordan）及Andy Biggs各得兩票。另外有兩名議員投出席票。

麥卡錫11度挑戰美議長失敗 164年來最長 【下一頁】

20名於早輪投票態度强硬的反對派黨友當中，有15人於第13輪投票倒戈支持麥卡錫，麥卡錫共取得214票。

有指共和黨内溫和派對麥卡錫向反對派作出的讓步感到沮喪，憂慮或令新的共和黨多數派更難有效執政，黨内或有議員考慮削弱麥卡錫的議長權力。

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責任編輯：鄭錦玲