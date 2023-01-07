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麥卡錫當選美眾議院議長 歷時4日投15次票先成功

環球政治 13:57 2023/01/07

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美國眾議院共和黨領袖麥卡錫經歷4日内15次投票，周六（7日）凌晨成功當選眾議院議長。麥卡錫早前表明有信心取勝，指晚上再次返回議會投票時，就能一勞永逸地解決投票問題。

美眾議院議長遲遲未決 民主黨議員兒子成國會新寵 【下一頁】

有指麥卡錫（Kevin McCarthy）要取勝的策略是讓部分反對派投出席票，使選舉門檻降低至218票以下。有兩人投出席票後門檻降至217票 ，三人投出席票後門檻降至216票。

眾議院於美國東部時間周六晚接近午夜時分再舉行第15輪投票，麥卡錫今次獲得216票，眾院民主黨領袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）獲212票，另外有6名議員投出席票。

麥卡錫成功當選議長後，全體共和黨人站起來鼓掌。麥卡錫擁抱多名祝賀其當選的黨友，並向其他人揮手致意。 

眾議院選出議長後可以繼續處理其餘事務，包括主持新當選議員的就職宣誓儀式。

 

麥卡錫11度挑戰美議長失敗 164年來最長 【下一頁】

有指共和黨内溫和派對麥卡錫向反對派作出的讓步感到沮喪，憂慮或令新的共和黨多數派更難有效執政，黨内或有議員考慮削弱麥卡錫的議長權力。

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責任編輯：鄭錦玲

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