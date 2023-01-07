【美股焦點】 上月平均時薪增長少過預期 市場憧憬通脹放緩 道指狂飆700點

美國職位穩步增長，但工資增幅明顯放緩，加上上月服務業活動逾2年半以來首次下跌，市場認為通脹有回落跡象，聯儲局可能放慢加息步伐，支持美股表現。美股隔晚三大指數向好，均超過2%升幅。

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道指收市報33630點，升700點，升幅2.1%；標普500指數報3895點，升86點，升幅2.3%，兩大指數均創去年11月30日以來最佳。納指升264點，報10569點，升幅2.6%，創自去年12月29日以來最大單日升幅。

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數據方面，美國勞工部周五（6日）公布去年12月數據，非農就業增加22.3萬人，超出市場預期的20萬人，但增長幅度創下2020年12月以來新低；失業率為3.5%，低於11月的3.6%和市場預期的3.7%。不過，市場最關注的平均時薪則按年升4.6%，升幅少過預期5%，顯示通脹有放慢跡象，符合聯儲局推斷，利好市場情緒。

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記者：郭秀慧