【加密貨幣】Square Enix看好今年區塊鏈遊戲跑出

近日，著名跨國遊戲公司Square Enix總裁松田洋祐表示，公司將進軍區塊鏈遊戲。

「在新業務領域方面，我們在中期計劃3個重點投資領域，其中，我們最關注區塊鏈娛樂，為此我們投入了積極的投資和努力。」

作為2023年戰略的一部分，Square Enix表示，自去年以來，正在開發多款區塊鏈遊戲，它們都在現有遊戲基礎上建立。 它還在全球尋求機會，增加投資在有前途的區塊鏈初創公司。

該公司承認，雖然是加密貨幣劇烈波動，但 Web3的未來仍然充滿信心。「區塊鏈一直令人興奮，但亦是動盪之源，我們希望區塊鏈遊戲能夠在2023年過渡到一個新的增長階段」。

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隨着quare Enix計劃進一步擴展到 Web3，公司總部所在的日本，亦積極推動行業發展。去年6月，日本政府批准了一項名為「實現數字社會的優先政策計劃」，該計劃概述了日本將如何通過中心化自治組織（DAO）和非同質化代幣（NFT） 來促進 Web3。 2022年，經濟產業省成立了Web3政策推進辦公室，以解決與在區塊鏈上建立業務相關的問題。

自2018年以來，Square Enix一直積極投資區塊鏈遊戲，盡管其遊戲的核心玩家仍然對區塊鏈整合持懷疑態度。

2021年10月，該公司推出了「資產性百萬亞瑟王NFT」，這是LINE區塊鏈上的NFT貼紙系列，這是該公司首次涉足數字收藏品。 在11月該公司表示將強勢進入區塊鏈遊戲，並將代幣經濟添加到其遊戲中。

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但傳統遊戲玩家對涉足區塊鏈遊戲表示懷疑，反對該公司發布NFT附帶的《Final Fantasy VII》收藏品，以及最近宣布其首款圍繞以太坊NFT構建的名為Symbiogenesis的遊戲。 一些玩家不滿該公司在去年5月出售其3個工作室（包括盜墓者羅拉系列遊戲的製造商），以為其區塊鏈擴張提供資金。

盡管如此，全球對Web3遊戲的投資仍在繼續增長，Ubisoft等其他傳統遊戲工作室也開始擁抱這項技術。

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