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【美股前瞻】Coinbase將向紐約監管機構支付5000萬美元罰款

股樓投資 22:08 2023/01/06

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加密貨幣交易所Coinbase （COIN） 將向紐約州金融服務部（NYDFS）支付 5000 萬美元罰款，以了結其允許用戶在未進行充分背景調查的情況下，開立帳戶的指控。 監管機構發現它的政策違反了反洗黑錢法。

和解協議還要求Coinbase在未來兩年內投資5,000萬美元，以加強其合規計劃。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

金融服務總監Adrienne A. Harris在新聞稿中寫道，Coinbase未能建立和維護，一個能夠跟上其增長步伐的合規計劃。這使Coinbase面臨潛在的犯罪活動，要求該公司立即採取行動，包括建立獨立監察部門。

2017年以來，Coinbase獲准在紐約經營加密貨幣和滙款業務。在NYDFS發現Coinbase的了解你的客戶（KYC） 和交易監控政策存在缺陷後，監管機構於2022年初安排獨立監察人員與Coinbase合作解決問題。

根據協議條款，獨立監察人員將與Coinbase合作一年，時間可由NYDFS酌情決定延長。

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Coinbase的首席法務官（CFO）Paul Grewal 表示，Coinbase和NYDFS已達成協議，早在2021年，公司已披露與NYDFS合作。Coinbase已採取實質性措施解決問題，並繼續致力於成為加密領域的領導者和榜樣，包括合規方面與監管機構的合作。

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撰文 : 龍瑞成

金融 洗黑錢 虛擬貨幣 美元 紐約

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