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【加密貨幣】中本聰曾引用的記者 Francis Elliott指比特幣為巨型龐氏騙局

環球政經 22:08 2023/01/06

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2009年1月3日，當比特幣第一個區塊（Genesis Block）被製造出來時，中本聰在這區塊上寫上英國《泰唔士報》當日頭條標題「Chancellor on brink of second bailout for banks.」。無論中本聰目的為何，這句子將永遠留在比特幣區塊幣中，撰寫這篇報道的記者Francis Elliott亦成為幣圈名人。但他最近受訪時表示，比特幣為巨型龐氏騙局。

「我第一次聽說我與比特幣的聯繫可能是6、7或8年前，當時人們開始在Twitter上標記我。 他們都認為我竟然這麼內才知道這件事，真的很可愛。」

同場加映：【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

Francis Elliott說他從未購買加密貨幣。 也沒有考慮過因自己意外成名，轉層成為加密貨幣KOL，他亦否認自己就是中本聰。

盡管如此，加密貨幣愛好者經常會在網上找他，並向他贈送比特幣，他會將之存放特別的錢包中。 這些捐最高曾值1,500英鎊。

Elliott不知道為甚麼他關於英國政府拯救銀行提案的新聞，會被選中放入比特幣第一個區塊中。幣圈大多人相信，這顯示中本聰不信任傳統銀行體系。

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由於其在加密歷史上的地位，當日的《泰晤士報》，幣圈稱之為Genesis Block Newspaper，比大多數加密貨幣更保值。 舊報紙售賣網站和在綫拍賣行數據顯示，市場中沒有一份當日的《泰晤士報》在出售。 有人出價130萬美元希望找到一份，亦有人並聲稱只有8份經過驗證的副本存在。

但Francis Elliott沒有保留了一份，「我確實曾把頭版框起來了，但我把它弄丟了。」

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撰文 : 龍瑞成

經濟 虛擬貨幣 KOL 英國 比特幣 英鎊 恒指走勢 銀行 美元

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