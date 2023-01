【加密貨幣】中本聰曾引用的記者 Francis Elliott指比特幣為巨型龐氏騙局

2009年1月3日,當比特幣第一個區塊(Genesis Block)被製造出來時,中本聰在這區塊上寫上英國《泰唔士報》當日頭條標題「Chancellor on brink of second bailout for banks.」。無論中本聰目的為何,這句子將永遠留在比特幣區塊幣中,撰寫這篇報道的記者Francis Elliott亦成為幣圈名人。但他最近受訪時表示,比特幣為巨型龐氏騙局。

「我第一次聽說我與比特幣的聯繫可能是6、7或8年前,當時人們開始在Twitter上標記我。 他們都認為我竟然這麼內才知道這件事,真的很可愛。」

同場加映:【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

Francis Elliott說他從未購買加密貨幣。 也沒有考慮過因自己意外成名,轉層成為加密貨幣KOL,他亦否認自己就是中本聰。

盡管如此,加密貨幣愛好者經常會在網上找他,並向他贈送比特幣,他會將之存放特別的錢包中。 這些捐最高曾值1,500英鎊。

Elliott不知道為甚麼他關於英國政府拯救銀行提案的新聞,會被選中放入比特幣第一個區塊中。幣圈大多人相信,這顯示中本聰不信任傳統銀行體系。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

由於其在加密歷史上的地位,當日的《泰晤士報》,幣圈稱之為Genesis Block Newspaper,比大多數加密貨幣更保值。 舊報紙售賣網站和在綫拍賣行數據顯示,市場中沒有一份當日的《泰晤士報》在出售。 有人出價130萬美元希望找到一份,亦有人並聲稱只有8份經過驗證的副本存在。

但Francis Elliott沒有保留了一份,「我確實曾把頭版框起來了,但我把它弄丟了。」

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機