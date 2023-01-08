【馬雲行蹤】馬雲曼谷行蹤曝光　睇打拳、食海鮮、見謝國民　食肆老闆合照大讚謙虛（組圖）

▲ 【馬雲行蹤】馬雲曼谷行蹤曝光 睇打拳、食海鮮 老闆合照大讚謙虛

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阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲現身泰國，出現在曼谷米芝蓮路邊攤檔JAY FAI，JAY FAI老闆以煮海鮮聞名，就連馬雲亦豎起拇指讚好。77歲的JAY FAI老闆Supinya Junsuta在IG貼文形容道，「馬雲非常謙虛，非常榮幸地歡迎你和你的家人來到 Jay Fai's （Incredibly humble， we are honored to welcome you and your family to Jay Fai's） 」。

另外，《海峽時報》報道，馬雲周四在曼谷的Rajadamnern拳館觀看了泰拳比賽，他也一展以往「風騷」姿態，與拳手以握拳姿勢合照。

據較早前消息， 馬雲會前往東南亞考察與農業相關的企業。 據最新流出圖片，馬雲據報考察正大集團，獲富商謝國民親自接待，二人同行時，大批保鑣緊隨其後。

阿里巴巴股價近期大幅轉好，阿里美股收市價更直撲105港元關。

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記者：譚志偉

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