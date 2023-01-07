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【馬雲行蹤】馬雲曼谷行蹤曝光　睇打拳、食海鮮　老闆合照大讚謙虛

股市 06:17 2023/01/07

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【馬雲行蹤】馬雲曼谷行蹤曝光　睇打拳、食海鮮　老闆合照大讚謙虛

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阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲現身泰國，出現在曼谷米之連路邊攤檔JAY FAI，JAY FAI老闆以煮海鮮聞名，就連馬雲亦豎起拇指讚好，77歲的JAY FAI老闆Supinya Junsuta在IG貼文形容道，「馬雲非常謙虛，非常榮幸地歡迎你和你的家人來到 Jay Fai's (Incredibly humble, we are honored to welcome you and your family to Jay Fai's) 」。

另外，《海峽時報》報道，馬雲周四在曼谷的Rajadamnern拳館觀看了泰拳
比賽。

據較早前消息，馬雲會前往東南亞考察與農業相關的企業。

阿里巴巴股價近期大幅轉好，阿里美股收市價更直撲105港元關。

【馬雲行蹤】馬雲時隔一年「臘八節」再次半公開露面　暗示或將回國？

【馬雲行蹤】馬雲據報無長居外國計劃　將前往東南亞考察與農業相關企業、稱「決心將先進農業技術帶回家」

記者：譚志偉

港股 曼谷 阿里巴巴－SW（09988）
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