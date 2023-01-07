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【內房危機】世茂集團去年 合約銷售額按年跌67%

股樓投資 15:08 2023/01/07

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仍然停牌的內房世茂集團(00813)公布，截至去年12月止全年，集團累計合約銷售總額按年跌67.8％至約為865.2億元（人民幣．下同），集團的累計合約銷售總面積約為537.4萬平方米。截至去年12月止全年的平均銷售價格為每平方米16,101元。集團於去年１２月的合約銷售額按年跌37.3％至約為70.3億元，合約銷售面積約為44.6萬平方米。去年12月平均銷售價格為每平方米15,757元。

【大行報告】阿布扎比第一銀行曾評估收購渣打 股價創52周高位 惟瑞信認為其他投資機會更吸引  詳情請看【下一頁

【孫子市法】美鷹無損港升浪 恒指牛市已重臨?

另外電報道，內地金融監管部門據悉計劃階段性放寬針對地產企業的「三道紅線」考核，包括延長「三道紅線」試點過渡期至少六個月、上調房企負債年度增速上限等，予房企空間化解債務危機。外電引述知情人士報道指，監管部門將延長「三道紅線」試點過渡期至少六個月，這一過渡期原定於今年６月底到期，延期意味房企將贏得更多時間化解債務風險。

【美股焦點】 上月平均時薪增長少過預期 市場憧憬通脹放緩 道指狂飆700點 【下一頁

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撰文 : 李尚毅

世茂集團（00813） 港股

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