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【航空股】國航非公開發行A股淨籌逾149億元人民幣

股市 22:20 2023/01/06

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【航空股】國航非公開發行A股淨籌逾149億元人民幣

中國國航 （00753） 公布，向中國航空集團在內的22名投資者非公開發行近16.8億A股，發行價格為每股8.95元人民幣，募集資金總額約150億元人民幣，扣除各項發行費用後，實際募集資金淨額為149.9億元人民幣，將全部用於引進22架飛機項目及補充公司流動資金。

非公開發行A股股票發行總結及相關文件已在中證監備案通過。文件顯示，中國航空集團獲配約6.1億股，獲配金額55億元人民幣，股份限售期18個月；瑞銀集團、招商證券 （06099） 等其餘21名投資者股份限售期均為6個月。瑞銀獲配近2.2億股，獲配金額19.5億元人民幣。

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編輯：胡學能

港股 航空股 A股 H股 瑞銀 航空 招商證券（06099） 中國國航（00753）
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