【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】貓咪中毒離世 摩洛哥的貓狗有多少是活在幸褔中

踏入2023年應該開心的新一年，可惜，進入第二天我的心情非常低落，我的貓咪囝囝走了。

一年前遇見牠時，是緣份，當刻已覺得他好靚仔，好可愛，與別不同；知道牠的身世後，感覺牠好可憐。此後，牠經常跟着我，又無時無刻出現，咪咪叫，又愛吃，甚至在房外坐着等我，牠仲喜歡入房痴着我睡覺，總逗人開心。

偶然看見牠和同伴敵視，或互相追逐，不過，牠仍是一隻善良怕事的貓咪。

在除夕夜獨個兒搭飛機趕回沙漠，半夜終於從返到沙漠家裏，各人已熟睡，而我四處找尋囝囝，找不到牠的蹤影，估計牠又走出外玩。

在第二天早上，找牠，牠睡在另一房間，二嫂說前天牠病了，嘔吐。我給牠喜歡的食物，望也不望。

中午，看見牠無力的從房門走出來，抱牠入我房間睡在床上。

傍晚抱進懷裡睡，看見牠無氣力，水也不喝。

晚上我上床瞓畤，牠終於用沙沉的聲音叫了一聲，半夜，突然牠跳出貓床，瞓在地上，我抱起牠時，巳全身乏力，剛巧哥哥回來，叫他幫忙看看。

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不久，牠的手和頭有些反應了，用針管給牠喝，抱牠瞓在我旁，這夜，我不能入睡。

早上，看見牠精神好些，绐牠喝水，整個半天抱着牠，撫摸着牠的身體，牠的尾巴搖着搖着。

下午時，突然在我懷裡跳落地上，好辛苦叫，身體抽搐，我即時叫兩位嫂嫂來看，這刻，爸爸也來看，最後說，「牠唔得喇」，這刻，我已不停哭泣。

我再嘗試抱牠入貓床，牠仍跳出來，我無奈坐在地上看著，我甚麼也做到，這裏沒有醫院，幫不到牠。待了一回，终可抱牠在我懷裡，我一直撫摸着囝囝，感覺到牠呼吸非常困難，牠又用沙沉的聲音「咪咪叫」，好似想說話。之後呼吸減慢了，牠吐了兩次白泡，不久，不動了....，我呼叫喊叫着囝囝，牠只是睜開着眼睛，再没有反應了，走了......!

我不停哭泣，將囝囝放入貓床後，要求二嫂幫忙一齊安葬囝囝在泥土下。

這夜媽媽回家，抱緊着叫我不要哭，安慰着我，給我另一隻細小的貓咪。

她們不明白，為何我會這樣傷心，貓咪也有自己的生命，是獨立個體，根本無其牠可以代替。

其實，當地人看待貓狗，不像香港人對待的一樣，牠們沒有這麼的幸福。而在摩洛哥容易看見不少流浪貓狗，大部份死後的貓狗，他們棄置在垃圾桶內，所以，當我安葬囝囝在泥土下，對她們來說，我的一舉一動，非常奇怪。

一個月前牠被捕獸器夾傷腳，慶幸好快康復，不過，今次牠吃了有毒的食物，。是誰想殺掉牠呢?，可毒!

感恩這一年有囝囝陪伴，雖然牠是一隻愛吃愛玩，又係惡霸的貓咪，不過，牠仍是善良的貓咪。

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