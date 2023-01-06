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【iM定存攻略】存息稍降 12個月定期仍達5.1厘

理財智慧 22:28 2023/01/06

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過去兩周，港元新資金稍降，但目前仍有銀行維持12個月5厘以上，且入場門檻更降至20萬元。

12個月方面，富邦的5.1厘近日大減入場門檻，由100萬元降至20萬元，但條件是要經手機APP以新資金開立。如果是現有資金一樣有最高5厘，不過入場費就要100萬元。而南商也有5厘，但只限特選客戶（香港身份證有「7」或「3」，或南商理財客戶或發薪客戶等等。），以新資金開立「南商73周年定期存款」。其次則是工銀工洲的4.75厘（起存額80萬元）、交銀的4.7厘（起存額2萬元）、中信銀行的4.6厘（起存額5,000元）。

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而6個月方面，以富邦的4.9厘（起存額20萬元，網上開立）為冠，而華僑永亨也有4.8厘（起存額20萬元），恒生的4.68厘（起存額1萬元，網上開立），工銀亞洲、星展、交銀及信銀國際則普見4.6厘。

而3個月方面，華僑永亨見5厘（起存額20萬元）、富邦有4.8厘（起存額20萬元，網上開立）、南商4.6厘（只限特選客戶）、恒生的4.68厘（起存額1萬元，網上開立）。

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本文節錄至794期（2023年01月07日）《iMoney》Focus 銀行及保險資訊。

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編輯：黃銳

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