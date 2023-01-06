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【新股IPO】陸道培醫療集團已遞交來港上市申請 傳集資4億美元

股樓投資 22:08 2023/01/06

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中國陸道培醫療集團已遞交來港上市申請，並已聘任中信證券、招銀國際和麥格理為聯席保薦人，據悉，該股計劃集資約4億美元。根據其初步招股文件顯示，陸道培醫療主要從事血液病醫療服務、造血幹細胞移植服務及血液病特檢服務等業務，目前擁有三家營運中的血液病專科醫院，分別位於河北、北京順義及北京亦莊，登記床位數量分別有460、200及200張。另外集團亦正在籌辦上海新醫院，以及將河北現有醫院搬遷，預期兩所新醫院將於今年及2025年開始營運。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀



截至去年9月底止首三季，陸道培醫療錄收入12.4億元人民幣，按年增長25.5%。期內虧損則增至5.12億元人民幣，對比2021年同期錄虧蝕3.37億元人民幣。陸道培醫療自2014年起進行股權融資，至今引入新加坡主權投資公司淡馬錫、前海股權基金、廈門建發集團、賽領資本等投資者。

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記者：張以正

 

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