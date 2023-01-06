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【AFF】亞洲金融論壇下周三及四於灣仔會展舉行　逾200商界代表涉17個商貿團確認來港出席

股市 21:30 2023/01/06

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【AFF】亞洲金融論壇下周三及四於灣仔會展舉行　逾200商界代表涉17個商貿團確認來港出席

中港周日起實施首階段免檢疫通關，加上政府早前放寬抵港人士檢測安排，今日本港首個大型商貿交流盛事，由特區政府及貿發局主辦的第16屆亞洲金融論壇（AFF）將於下周三及四（1月11及12日）於灣仔會展舉行，並同步於線上平台直播。

大會今已獲得17個內地及海外商貿團，共逾200商界代表確認親臨香港出席論壇，他們來自內地、澳洲、加拿大、德國、印尼、韓國、沙地阿拉伯、新加坡、泰國及阿聯酋等國家及地區，貿發局期望未來數天會有更多國際商界代表確定實體參與論壇。

舉辦超過40場不同形式的討論環節及工作坊

今屆論壇主題為「推進轉型：創效．共融．創新」，將舉辦超過40場不同形式的討論環節及工作坊，探討環球財金經貿及可持續發展等熱話。

基於氣候變化、醫健產業、能源環保及糧食農業等社會議題與國際金融息息相關，而Web3、元宇宙以及其他金融科技亦急速發展，今年論壇特別增設「環球視野」系列，並續辦「明日對話」及「爐邊對話」環節，讓與會人士可以更宏觀角度，掌握全球最新形勢。

渣打禤惠儀：2023年對香港是「復常、復蘇之年」

2023亞洲金融論壇策劃委員會主席、渣打銀行區域行政總裁 （香港、台灣及澳門） 禤惠儀表示，2023年對香港是「復常、復蘇之年」，香港短期內與內地逐步有序地恢復通關，對整體經濟將有提振作用，促進市場氣氛回暖，加強香港連接內地與國際市場的超級連繫人角色。

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編輯：陳韻妍

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