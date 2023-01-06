▲ 【香港經濟】陳茂波料今年經濟將回復正增長 去年經濟比預期更差

中港兩地將於1月8日實施首階段通關，財政司司長陳茂波出席論壇時表示，隨着通關有秩序落實，預計今年消費及投資信心將會增強，儘管旅客量不會立即回到疫前的水平，但對旅遊、消費、零售、餐飲等行業產生正面影響，預計今年本港經濟將出現正增長。

陳茂波重申，去年本港經濟陷入負增長，比11月預期負3.2%更差，而且去年12月的出口表現亦較預期差。

樓市短期仍可能有壓力

環球經濟低迷，受印花稅及賣地收入萎縮影響，陳茂波預料今個財政年度財政赤字或逾千億元。他強調，儘管疫下開支較大，惟港府財政儲備仍屬相對健康水平，料儲備仍逾8,000億元，而政府希望土地、房屋及交通基建等投資屬現金流壓力，但相關項目未來將產生回報，不應而被財赤拖慢進度，將有關開支視作投資。

樓市方面，陳茂波稱，美國加息周期持續，今年利率將維持高企，樓市短期仍可能有壓力，交投量萎縮至平均每個月3900宗，惟最近出現回暖跡象。他續指，經過政府檢視後，未見樓市存大幅下跌的風險，目前屬短期調整，應由市場自行調節。

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編輯：伍鍵文