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【中國經濟】利豐研究中心：今年中國經濟料增長5%　將加大寬鬆政策力度

Hot Talk 21:20 2023/01/06

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【中國經濟】利豐研究中心：今年中國經濟料增長5%　將加大寬鬆政策力度

馮氏集團利豐研究中心發布《2023年中國商業十大熱點報告》 顯示，今年中國政府將會加大力度推行更寬鬆的宏觀經濟政策。此外，隨着近日內地疫情防控措施逐步放寬，人員流動和經濟活動有望在今年首季度末恢復至接近疫情前水平，加上隨之而來的整體消費復甦，經濟將進一步反彈。利豐研究中心預測，2023年中國國內生產總值和社會消費品零售總額的增長將分別達到5%及6-7%。

馮氏集團利豐研究中心副總裁錢慧敏指出，在政府和相關商務部門的努力下，綠色消費正逐漸成為新常態，中國消費者的環保意識增強，年輕人成為綠色消費的主力軍。她又指，消費者愈發重視旅遊、餐飲、夜生活等體驗式消費，露營經濟、寵物經濟、悅己經濟、國潮國貨經濟、藝術文創消費和生活方式品牌等均取得快速增長，並持續引領新消費發展。

報告展望今年，數碼化工具在消費領域的應用將不斷增加，從而進一步提高消費供應鏈的整體效率。另一方面，消費者期望獲得無縫和沉浸式購物體驗，這也意味着採用全渠道零售戰略將是零售商的致勝關鍵。

錢補充，數碼化變革加速線上線下渠道的融合發展，即時零售的興起便是零售新業態的典型代表：該模式能夠讓消費者在線上平台下單，實體店則在30至60分鐘內配送上門。

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編輯：胡學能

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