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【券商點睇】建發國際具龍頭國企優勢 料行業格局改善下穩步前進

股樓投資 20:55 2023/01/06

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中信建投表示，建發國際集團（01908）作為地方龍頭國企，具備信用、拿地及銷售優勢，未來會於行業格局優化的浪潮中穩步前進。該行預測公司2022至2024年每股盈利為3.09、4.08及4.98元，三年的年均複合增長率為31.2%，並維持對其「買入」評級，將目標價由26.73元上調至36.88元。建發國際周五（6日）收市報25.6元，升幅4.7%


【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

該行指，公司近日公佈2022年經營數據，全年累計實現合同銷售金額1,215.2億元人民幣，合同銷售面積609.6萬平方米，按年分別減少6.6%及10.7%。但是從全口徑來看，根據克而瑞數據，公司去年全年實現銷售金額1703億元，同比僅跌0.5%，去年第四季銷售同比轉正，實現銷售金額702億元，同比增長49.1%。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡中銀香港績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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該行亦指，公司全年銷售增速為行業第二，銷售規模排名從2021年的第21位上升至第10位，認為公司憑藉其佈局優勢和產品優勢，在行業下行週期實現了彎道超車。

 

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

 

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撰文：鄭昊彤

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每股盈利 目標價 買入 港股 建發國際集團（01908）

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