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【移卡9923】人行：推進數字人民幣試點 移卡受追捧狂颷22%

股樓投資 21:10 2023/01/06

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日前中國人民銀行工作會議強調，有序推進數字人民幣試點，持續提升國庫業務信息化水平。消息刺激移卡（09923）今日（6日）股價大升22.4%，收報28.15元，成交額2.9億元。過去5個交易日累計上升38.7%。

會議指出，持續推進金融立法，紮實做好金融統計和研究工作。不斷提升支付監管質效；深化金融科技應用與管理；強化人民幣現金管理；有序推進數字人民幣試點；持續提升國庫業務資訊化水平。全面加強徵信體系建設；紮實開展反洗錢監管及強化金融消費權益保護。

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天風證券認為，數字人民幣產業鏈上游主要包括芯片和基礎技術，產品差異化較大，競爭較為分散，建議關注移卡等數字人民幣產業鏈公司。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

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記者：李兆明

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晶片 經濟 移卡（09923） 港股

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