【光伏股】 光伏股逆市受捧 多家太陽能電池板製造商擬本月推提產計劃 信義光能一度升逾9%

據《上海有色網》報道指，內地近兩日硅片價格企穩，以及訂單需求強勁，市場恢復信心，多家太陽能電池板製造商正臨時推出增產計劃。消息刺激一眾光伏股逆市造好，藍籌信義光能（00968）4連升兼重上100天綫，高見9.98元，最多升9.2%，收報9.75元，升6.7%，為今日表現最好藍籌。

同場加映﹕【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

大和發表研究報告指，上海有色金屬網報道特別提到陝西龍頭組件生產商決定將本月生產目標由3.2吉瓦升至3.8吉瓦，其他龍頭企業亦有類似計劃。不過，該行建議投資者要留意兩大風險，包括在價格下行時生產商需面對庫存減值的損失，加上若額外太陽能需求來自較低利潤規模的公用市場，有關增產或未能為組件生產商帶來額外利潤，因此重申對太陽能行業的「中性」看法。

【濠賭股】 濠賭股續牌後集體回吐 摩通稱結果無驚喜 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

至於瑞信則預計，今年太陽能組件及風力渦輪發動機等成本進一步下降，將提振再生能源及太陽能股盈利能力，因此維持信義光能「跑贏大市」評級，目標價則由16.5元降至13.5元，另外予協鑫科技（03800）維持「跑贏大市」評級，目標價由4.96元微升至5元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧