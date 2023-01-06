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【光伏股】 光伏股逆市受捧 多家太陽能電池板製造商擬本月推提產計劃 信義光能一度升逾9%

股樓投資 20:23 2023/01/06

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據《上海有色網》報道指，內地近兩日硅片價格企穩，以及訂單需求強勁，市場恢復信心，多家太陽能電池板製造商正臨時推出增產計劃。消息刺激一眾光伏股逆市造好，藍籌信義光能（00968）4連升兼重上100天綫，高見9.98元，最多升9.2%，收報9.75元，升6.7%，為今日表現最好藍籌。

同場加映﹕【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀

大和發表研究報告指，上海有色金屬網報道特別提到陝西龍頭組件生產商決定將本月生產目標由3.2吉瓦升至3.8吉瓦，其他龍頭企業亦有類似計劃。不過，該行建議投資者要留意兩大風險，包括在價格下行時生產商需面對庫存減值的損失，加上若額外太陽能需求來自較低利潤規模的公用市場，有關增產或未能為組件生產商帶來額外利潤，因此重申對太陽能行業的「中性」看法。

【濠賭股】 濠賭股續牌後集體回吐 摩通稱結果無驚喜 【見下頁

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至於瑞信則預計，今年太陽能組件及風力渦輪發動機等成本進一步下降，將提振再生能源及太陽能股盈利能力，因此維持信義光能「跑贏大市」評級，目標價則由16.5元降至13.5元，另外予協鑫科技（03800）維持「跑贏大市」評級，目標價由4.96元微升至5元。

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記者：郭秀慧

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新能源 港股 大行報告 太陽能 目標價 協鑫科技（03800） 信義光能（00968）

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