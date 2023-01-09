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【石Sir一周前瞻及異動股】中國海外發展、香港交易所、阿里巴巴（立即收看）

股市 12:28 2023/01/09

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《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉分析「北水」近10日資金流向，以及「北水」近10日活躍個股淨流向，助你看清大市走勢，另捕捉本周異動股買賣技巧，包括：中國海外發展 （00688） 、香港交易所 （00388） 、阿里巴巴 （09988） ，詳情待石Sir為你分析。

立即收看：http://video.hket.com/video/3437510 

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欄名 : 石Sir一周前瞻及異動股

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