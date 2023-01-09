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【iMoney 兔年有禮】送你北角匯「萌兔貴族」仿真兔毛立體利是封20盒

理財智慧 18:33 2023/01/09

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【iMoney 兔年有禮】送你北角匯「萌兔貴族」仿真兔毛立體利是封20盒
名額20個

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農曆新年又到喇！大家準備好靚靚利是封未呢？適逢兔年來臨，各大品牌盡顯創意，今年北角匯精心推出「萌兔貴族」立體利是封，設計打破傳統，創意地以圓形為封套，祝願港人新一年事事「圓」滿！讓萌兔分別化身高貴的國王與皇后，以仿真兔毛及精巧刺繡手工隆重登場。而優雅兔公主與兔男爵則以炫光版立體壓紋現身，兩款設計均鑲上金邊，並破格存放於金屬啞面圓形禮盒中，極具宮廷風尚，又可留作日後存放小物件使用，一盒即兼具實用與創意！今期iMoney送你北角匯「萌兔貴族」仿真兔毛立體利是封20盒，必搶指數爆燈！


*北角匯「萌兔貴族」利是封，每盒包含1對仿兔毛版加2對炫光版利是封，每盒有齊兩款共6個利是封。

 

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截止日期﹕2023年1月13日（下午2時正）

 

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^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以平郵寄出。

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