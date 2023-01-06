【大行報告】大和：消費者信心逐步恢復 料京東第二季起恢復收入增長勢頭

大和表示，由於內地在去年12月逐步放寬防疫，料京東（09618）去年第四季收入預測將按年增長7.2%至2,958億元人民幣。該行預計其收入增長勢頭將從今年第二季開始恢復，又料內地政府將在3月後公布推動經濟措施，相信消費者信心在今年將逐步恢復，並將其目標價由310元上調至318元，維持「買入」評級。京東周五（6日）收市報250元，升幅1.1%。





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該行認為，京東或將於今年6月18日的促銷活動中，加大再投資以拉動消費。因此基於非必需品的消費復甦早於預期，該行將集團今年收入按年增長預測上調至16%，料其零售營業利潤率按年將保持相對穩定。另外，由於京東物流和達達集團的經營槓桿，料集團今年的淨利潤率將有所改善。





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大和又指，京東在2022年第四季關閉了部分海外業務，並產生了一次性重組費用。該行估計其去年第四季非通用會計準則淨收入為59億元人民幣，非通用會計準則淨利潤率為2%，低於過去兩季的水平。另外確診個案激增令物流受影響，或導致額外的成本產生。

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撰文：鄭昊彤