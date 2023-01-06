【大行報告】阿布扎比第一銀行曾評估收購渣打 股價創52周高位 惟瑞信認為其他投資機會更吸引

渣打集團（02888）發公告指，中東最大銀行阿布扎比第一銀行（First Abu Dhabi Bank）注意到近期新聞界對渣打的猜測，而阿布扎比第一銀行確認，其此前曾就可能要約收購渣打集團進行最初步階段的評估，但現時已經停止評估工作。雖然已澄清消息，仍無阻渣打股價升勢，更創52周新高，收報64.3元，升4.5%，成交額1.6億元。

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瑞信發表研究報告指，投資者主要關注應是為何阿布扎比第一銀行決定不進行收購，以及併購交易的其他可能性，並指出任何有關交易的進一步消息都可帶來積極影響。該行又指，渣打為指定的全球系統性銀行及主要的美元清算機構，在英國、香港、新加坡、韓國和印度等多個監管轄區都有經營主要業務，至2021年底資產規模達1.1萬億美元，為阿布扎比第一銀行的3倍。

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該行認為，全球金融危機過後銀行業固定經營及監管成本上升，令規模經濟變得愈來愈重要，以渣打現價對應有形賬面價值水平計，其他投資機會更加吸引，因此維持予其「跑輸大市」評級，予渣打（英：STAN）倫敦股價目標價535便士。

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記者：郭秀慧