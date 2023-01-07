  • 19°C
香港時間 : 2023107日 (週六) 00:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

有盈退休：澳門賭股風光不再

名人薈萃 00:15 2023/01/07

分享：

分享：

中國開關，許多老友問：「碌Sir，應否掃澳門賭業股呢？」可以肯定地說，不少股民仍沉醉在昔日澳門大賭特賭「無王管」的風光回憶中。


對！澳門賭業曾有其驚人收益的時代。一個小小「埠仔」，竟然長期佔據世界第一博彩市場地位，其中「疊碼仔」服務的「貴賓廳」，更是賭場的「大水喉」。

【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀


2011年時，澳門博彩收入乃天文數字，達2,691億澳門元，創出超過拉斯維加斯4倍的紀錄。當中，貴賓廳」貢獻高達七成收入！


巨額賭款何來？豪客真的是來「玩兩手」嗎？當然不是！其實，「貴賓廳」乃經常進行非法借貸及洗黑錢等勾當的地方，其做法明目張膽。

經營模式趨平民化


上述情況，中央一直了然於胸，只待適當時機出手撥亂反正。2022年6月終於來次雷霆一擊，澳門立法會表決通過修改後的《娛樂場幸運博彩經營法律制度》，將《博彩法》納入涉及「國家安全」的條款。配合行動的，當然包括有「小賭王」及「疊碼天王」稱號的周焯華被捕入獄。從此，澳門賭業開始步上平民化經營模式，進入側重「中場業務」時代，昔日躲在「貴賓廳」巨額洗黑錢的情況，再難復見。


試想想，沒有了「疊碼仔」，沒有了「貴賓廳」， 澳門的賭場收益，會有多大的「劇變」？


中美角力殃及池魚
再者，加入「國家安全條款」後，在《博彩法》之上，就有了「懸頂之劍」。幾間大集團仍能運作如常嗎？尤其是美資的就更危險！一旦中美角力升級，實難想像雙方會有甚麼狠辣招數出現。例如說，美國霸權常用的一招是「凍結資產」——將一切「敵對國家」在美國的資產凍結。小國被欺負，當然無力還抗。


然而，今天的中國乃第二大經濟強國，若被欺負到頭上，必定施出「反制措施」。如此，會否導致美國在中國境內的一切業務及資產，包括賭業集團也遭殃呢？


以前，我們從不需要擔心會有這種事發生，如今一切皆以「國家安全」先行。左看看右看看，澳門賭股投資價值，今非昔比了。

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+https://bit.ly/3vHyRIn
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳詠妍

 

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

有盈退休：雞蛋永不放同一個籃
2022/10/29
有盈退休：雞蛋永不放同一個籃
有盈退休：別胡亂投資
2022/11/12
有盈退休：別胡亂投資
有盈退休：切忌破釜沉舟封死後門
2022/11/26
有盈退休：切忌破釜沉舟封死後門
有盈退休：股市一夾即升空
2022/12/10
有盈退休：股市一夾即升空
有盈退休：誰會傻傻地開舖
2022/12/24
有盈退休：誰會傻傻地開舖

你可能感興趣

有盈退休：雞蛋永不放同一個籃
00:16 2022/10/29
有盈退休：雞蛋永不放同一個籃
有盈退休：別胡亂投資
00:15 2022/11/12
有盈退休：別胡亂投資
有盈退休：切忌破釜沉舟封死後門
00:15 2022/11/26
有盈退休：切忌破釜沉舟封死後門
博彩 澳門 中國

下一篇文章

【iM定存攻略】存息稍降 12個月定期仍達5.1厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【裝修設計】獨居港男愛「侘寂」感　斥百萬大改800呎新樓格局
【裝修設計】獨居港男愛「侘寂」感　斥百萬大改800呎新樓格局
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【通關在即】K11 MUSEA周一起推全城消費獎賞 顧客出示海外護照或旅遊證件 毋須消費即享逾2,200元電子消費券
【通關在即】K11 MUSEA周一起推全城消費獎賞 顧客出示海外護照或旅遊證件 毋須消費即享逾2,200元電子消費券
【稅局搬遷】去稅局辦事要留意！大部分辦事處已遷往啟德
【稅局搬遷】去稅局辦事要留意！大部分辦事處已遷往啟德
【外遊須知】港人去哪須出示檢測結果？各地入境要求及限制一覽
【外遊須知】港人去哪須出示檢測結果？各地入境要求及限制一覽
【帶你睇盤】屯門實用上車居屋盤　企理兩房叫價420萬
【帶你睇盤】屯門實用上車居屋盤　企理兩房叫價420萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款