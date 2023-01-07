有盈退休：澳門賭股風光不再

中國開關，許多老友問：「碌Sir，應否掃澳門賭業股呢？」可以肯定地說，不少股民仍沉醉在昔日澳門大賭特賭「無王管」的風光回憶中。



對！澳門賭業曾有其驚人收益的時代。一個小小「埠仔」，竟然長期佔據世界第一博彩市場地位，其中「疊碼仔」服務的「貴賓廳」，更是賭場的「大水喉」。

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2011年時，澳門博彩收入乃天文數字，達2,691億澳門元，創出超過拉斯維加斯4倍的紀錄。當中，貴賓廳」貢獻高達七成收入！



巨額賭款何來？豪客真的是來「玩兩手」嗎？當然不是！其實，「貴賓廳」乃經常進行非法借貸及洗黑錢等勾當的地方，其做法明目張膽。

經營模式趨平民化



上述情況，中央一直了然於胸，只待適當時機出手撥亂反正。2022年6月終於來次雷霆一擊，澳門立法會表決通過修改後的《娛樂場幸運博彩經營法律制度》，將《博彩法》納入涉及「國家安全」的條款。配合行動的，當然包括有「小賭王」及「疊碼天王」稱號的周焯華被捕入獄。從此，澳門賭業開始步上平民化經營模式，進入側重「中場業務」時代，昔日躲在「貴賓廳」巨額洗黑錢的情況，再難復見。



試想想，沒有了「疊碼仔」，沒有了「貴賓廳」， 澳門的賭場收益，會有多大的「劇變」？



中美角力殃及池魚

再者，加入「國家安全條款」後，在《博彩法》之上，就有了「懸頂之劍」。幾間大集團仍能運作如常嗎？尤其是美資的就更危險！一旦中美角力升級，實難想像雙方會有甚麼狠辣招數出現。例如說，美國霸權常用的一招是「凍結資產」——將一切「敵對國家」在美國的資產凍結。小國被欺負，當然無力還抗。



然而，今天的中國乃第二大經濟強國，若被欺負到頭上，必定施出「反制措施」。如此，會否導致美國在中國境內的一切業務及資產，包括賭業集團也遭殃呢？



以前，我們從不需要擔心會有這種事發生，如今一切皆以「國家安全」先行。左看看右看看，澳門賭股投資價值，今非昔比了。

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

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責任編輯：陳詠妍