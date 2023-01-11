【跟錢家學理財@iM網欄】交稅喇！ 借稅貸你要知

第一期交稅期限即將來臨！打工仔一般在1月開始要先交第一期稅，於4月繳交第二期稅款。有意借稅貸的人，當然希望取得最低息的稅貸，然而隨着環球經濟進入加息周期，今年稅務貸款的息率，和按揭利息及定期存款息率一樣普遍上升。如果你有借稅貸的需要，就要記得比較不同的稅貸產品，挑選息口最優惠及最適合你的稅貸。

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每月平息 Vs 實際年利率

要比較稅貸產品的利息，大部分私人貸款包括稅貸產品一般都以「每月平息」作賣點，但其實它只反映借款人平均每月要支付的利息，單看「月平息」的高低，並不能夠完全反映借貸成本，因為貸款的成本不單只是利息，還可能有其他費用如手續費或行政費。

要清楚比較不同機構的稅貸產品，是應該看「實際年利率 (APR)」，APR已經將貸款的利息以及其他費用和收費計算在內，讓你知道借錢的實際支出。簡單來說，借同一筆錢，實際年利率愈低，還款額愈少。

留意「低息」的附帶條件

稅貸廣告標榜的最低息優惠是否人人有份，永不落空呢？其實這些最低息優惠通常附帶條件，例如僅適用於借較大金額、特選客戶、或較短還款期，若你未能符合條件，如你最終獲審批的貸款額低於指定金額的話，你最終的息率有可能與廣告聲稱的息率相差甚遠。

借定唔借？還得到先好借！

任何借貸都應按實際需要，量力而為，不妨先用投委會「貸款及債務計算機」(https://tool-debt.ifec.org.hk/tc/debt.html)，計算不同稅貸產品的還款金額，幫你考慮自己的還款能力，以及比較不同的產品，挑選最適合你的稅貸。

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