  • 18°C
香港時間 : 2023111日 (週三) 09:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【跟錢家學理財@iM網欄】交稅喇！ 借稅貸你要知

名人薈萃 09:00 2023/01/11

分享：

分享：

第一期交稅期限即將來臨！打工仔一般在1月開始要先交第一期稅，於4月繳交第二期稅款。有意借稅貸的人，當然希望取得最低息的稅貸，然而隨着環球經濟進入加息周期，今年稅務貸款的息率，和按揭利息及定期存款息率一樣普遍上升。如果你有借稅貸的需要，就要記得比較不同的稅貸產品，挑選息口最優惠及最適合你的稅貸。

同場加映：【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

每月平息 Vs 實際年利率

要比較稅貸產品的利息，大部分私人貸款包括稅貸產品一般都以「每月平息」作賣點，但其實它只反映借款人平均每月要支付的利息，單看「月平息」的高低，並不能夠完全反映借貸成本，因為貸款的成本不單只是利息，還可能有其他費用如手續費或行政費。

要清楚比較不同機構的稅貸產品，是應該看「實際年利率 (APR)」，APR已經將貸款的利息以及其他費用和收費計算在內，讓你知道借錢的實際支出。簡單來說，借同一筆錢，實際年利率愈低，還款額愈少。

留意「低息」的附帶條件

稅貸廣告標榜的最低息優惠是否人人有份，永不落空呢？其實這些最低息優惠通常附帶條件，例如僅適用於借較大金額、特選客戶、或較短還款期，若你未能符合條件，如你最終獲審批的貸款額低於指定金額的話，你最終的息率有可能與廣告聲稱的息率相差甚遠。

借定唔借？還得到先好借！

任何借貸都應按實際需要，量力而為，不妨先用投委會「貸款及債務計算機」(https://tool-debt.ifec.org.hk/tc/debt.html)，計算不同稅貸產品的還款金額，幫你考慮自己的還款能力，以及比較不同的產品，挑選最適合你的稅貸。

 

同場加映：【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

 

$150試閱《iMoney》電子版3個月，請按此

作者_投委會錢生簡介：
投委會教育平台錢家有道主角之一，精於理財，耳聽八方，認為越早展開財務策劃，就可以越早得益。
投委會網址﹕www.ifec.org.hk

更多跟錢家學理財@投委會錢生的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 投委會錢生

欄名 : 跟錢家學理財

最新專欄文章 更多

【跟錢家學理財@iM網欄】投資冷知識 牛牛打嗝要繳稅
2022/12/14
【跟錢家學理財@iM網欄】投資冷知識 牛牛打嗝要繳稅
【跟錢家學理財@iM網欄】 經得起風浪 逆境中的投資智慧
2022/11/16
【跟錢家學理財@iM網欄】 經得起風浪 逆境中的投資智慧
【跟錢家學理財@iM網欄】 虛擬資產市場 買賣虛擬投資產品要留意
2022/10/12
【跟錢家學理財@iM網欄】 虛擬資產市場 買賣虛擬投資產品要留意
【跟錢家學理財@iM網欄】七月開始ETF通 基本條件你要知
2022/09/14
【跟錢家學理財@iM網欄】七月開始ETF通 基本條件你要知
【跟錢家學理財@iM網欄】投資者識別碼制度的實施
2022/08/10
【跟錢家學理財@iM網欄】投資者識別碼制度的實施
投資者及理財教育委員會 稅務 錢家有道 稅務貸款

上一篇文章

【券商點睇】元旦海南離島免稅數據亮眼 中免充分享受復常紅利

下一篇文章

【2023年部署】大摩上調恒指今年目標至24500點 另推薦逾20隻通關受惠股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【裝修設計】一家三口大屋搬細屋　豪花80萬元裝修561呎樓　大改單位間隔擁巨量儲物位
【裝修設計】一家三口大屋搬細屋　豪花80萬元裝修561呎樓　大改單位間隔擁巨量儲物位
【2023年部署】大摩上調恒指今年目標至24500點 另推薦逾20隻通關受惠股
【2023年部署】大摩上調恒指今年目標至24500點 另推薦逾20隻通關受惠股
【2023年部署】 花旗予恒指上半年目標24000點 另列6股為首選
【2023年部署】 花旗予恒指上半年目標24000點 另列6股為首選
【通關資訊】為通關作準備 內地順暢使用WeChat Pay HK 可以怎做?
【通關資訊】為通關作準備 內地順暢使用WeChat Pay HK 可以怎做?
【iMoney 兔年有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
【iMoney 兔年有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款