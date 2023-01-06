【外送平台】食品及生活百貨外送服務市場持續提高 本地外送平台獲頒Q嘜優質服務（藍金）認證

香港兩大外送平台戶戶送及foodpanda於早前獲香港Q 嘜優質服務（藍金）計劃頒發Q嘜認證，據了解，戶戶送與 foodpanda在五項服務範疇中通過了審核，當中包括：客戶相關流程、付款處理、訂單修改和確認、訂單取消和貨品送遞。

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香港優質標誌局主席林世豪先生表示，服務業對驅動本港經濟發展起著關鍵作用。在過去三年中，市民的消費模式出現重大轉變。在防疫期間食品和生活百貨的外送服務尤其重要，更成為市民日常的生活習慣。我們相信，持續提供高質素的服務不僅能提升企業價值，更能增加品牌認受性，並有助培養顧客忠誠度。透過香港Q嘜優質服務（藍金）計劃，我們希望表揚優秀出色的服務供應商，以此鼓勵企業不斷提高服務標準，同時幫助顧客識別提供優質服務的企業。

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香港優質標誌局於1978年由香港工業總會成立,近40多年來一直是推動優質概念及最佳典範的先鋒。而香港Q嘜認證計劃由知名工業家及學術界人士作爲評審,其主要目的是透過不同的Q嘜計劃提升公司產品、服務及環保方面的質量標準。

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撰文：鄭日棱