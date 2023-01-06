▲ 【解構│內房危機】大摩調升內房評級至「吸引」、行業復甦力度及速度較預期快 政策力度強+置業者情緒改善

摩根士丹利指，近日內房政策放寬及開關力度較預期強勁，內地房地產市場復甦速度有望加快，增加內房行業出現該行最樂觀預測的可能性，相信內房銷售復甦速度及力度會較預期強勁，同時市場情緒在銷售反彈前，已轉向更加正面，基於內房違約風險下降，增加內房股的風險回報吸引力，因此調高內房行業評級至「吸引」。

大摩稱，中央自去年11月起密集推出多項措施，向開發商提供財政支援，以減低領先民企內房商的流動性壓力，而更有力的需求端放寬政策，反映內房的政策焦點方向轉至支持增長。

爛尾樓逐步完工紓緩未能交樓的擔憂

除政策方面支援，置業者情緒亦見改善。大摩表示，穩定樓價預期，而放寬防疫措施可減低對就業及收入不穩定的憂慮，同時爛尾樓逐步完工，也紓緩未能交樓的擔憂。

大摩表示，擁有充裕及優質土儲的內房會是在這個樓市周期中領跑，預期可銷售資源較多及優質的國企內房今年會跑贏，銷售料有約15%增長，而若土地銷售於下半年恢復，民企內房今年的潛在升幅更大。

大摩首選華潤置地 （01109） 及中海外 （00688） ，兩者為長遠市場整合者，啤打股則看好龍湖 （00960） 及新城發展 （01030） 。

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編輯：陳韻妍