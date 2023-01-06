  • 20°C
香港時間 : 2023106日 (週五) 19:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【解構│內房危機】大摩調升內房評級至「吸引」、行業復甦力度及速度較預期快　政策力度強+置業者情緒改善

股市 18:36 2023/01/06

分享：

分享：

【解構│內房危機】大摩調升內房評級至「吸引」、行業復甦力度及速度較預期快　政策力度強+置業者情緒改善

摩根士丹利指，近日內房政策放寬及開關力度較預期強勁，內地房地產市場復甦速度有望加快，增加內房行業出現該行最樂觀預測的可能性，相信內房銷售復甦速度及力度會較預期強勁，同時市場情緒在銷售反彈前，已轉向更加正面，基於內房違約風險下降，增加內房股的風險回報吸引力，因此調高內房行業評級至「吸引」。

大摩稱，中央自去年11月起密集推出多項措施，向開發商提供財政支援，以減低領先民企內房商的流動性壓力，而更有力的需求端放寬政策，反映內房的政策焦點方向轉至支持增長。

爛尾樓逐步完工紓緩未能交樓的擔憂

除政策方面支援，置業者情緒亦見改善。大摩表示，穩定樓價預期，而放寬防疫措施可減低對就業及收入不穩定的憂慮，同時爛尾樓逐步完工，也紓緩未能交樓的擔憂。

中國據報計劃放寬融資「三道紅綫」【下一頁】

大摩表示，擁有充裕及優質土儲的內房會是在這個樓市周期中領跑，預期可銷售資源較多及優質的國企內房今年會跑贏，銷售料有約15%增長，而若土地銷售於下半年恢復，民企內房今年的潛在升幅更大。

大摩首選華潤置地 （01109） 及中海外 （00688） ，兩者為長遠市場整合者，啤打股則看好龍湖 （00960） 及新城發展 （01030）

更多【內房危機】消息    

相關文章：【內房危機】中國恒大據報下周三與離岸債券持有人舉行首次面對面會議　屬債務違約一年多以來首次

相關文章：【內房危機】中國據報計劃對「大到不能倒」房企提供更多支持　房企要先滿足什麼要求？

編輯：陳韻妍

港股 龍湖集團（00960） 中國海外發展（00688） 宏觀分析 市場動向 大行報告 中國市場 內地物業 防疫措施 樓價
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【Tesla減價】Tesla中國3個月內再減價　Model 3 23萬人幣入場、Model Y九折出售　美股盤前跌超過4%

下一篇文章

【歐洲經濟】歐元區12月CPI按年升9.2%跌穿雙位數　惟核心CPI升幅超預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國經濟數據】美國勞工市場熾熱　12月ADP就業人數增23.5萬遠超預期　首次申領失業救濟跌至20.4萬人
【美國經濟數據】美國勞工市場熾熱　12月ADP就業人數增23.5萬遠超預期　首次申領失業救濟跌至20.4萬人
【港股夜期+北水】北水全日錄13.4億元淨流出　買中移動沽藥明快手　恒指夜期升13點（不斷更新）
【港股夜期+北水】北水全日錄13.4億元淨流出　買中移動沽藥明快手　恒指夜期升13點（不斷更新）
【渣打2888】渣打創兩年高、阿布扎比銀行曾考慮收購再惹賣盤猜測　溫拓思曾形容是「難以消化的野獸」
【渣打2888】渣打創兩年高、阿布扎比銀行曾考慮收購再惹賣盤猜測　溫拓思曾形容是「難以消化的野獸」
【中港通關】國務院：1月8日起　港人持48小時檢測陰性結果入境毋需隔離　澳門人士7日無外遊、入境毋須檢測證明
【中港通關】國務院：1月8日起　港人持48小時檢測陰性結果入境毋需隔離　澳門人士7日無外遊、入境毋須檢測證明
【美股期貨】美國非農數據公布前　道指期貨升32點、納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】美國非農數據公布前　道指期貨升32點、納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升162點　渣打傳被併購帶動滙豐ADR齊升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升162點　渣打傳被併購帶動滙豐ADR齊升（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款