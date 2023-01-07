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【iMoney GIFTaway】送你東港城「花悅常滿」- 和風拼貼系列利是封30份

理財智慧 18:33 2023/01/07

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【iMoney GIFTaway】送你東港城「花悅常滿」- 和風拼貼系列利是封30
名額15個

iMoney訂戶優先
 

農曆新年臨近，各位已婚人士是時候要準備封利是啦！今期iMoney送你東港城「花悅常滿」- 和風拼貼系列利是封30套，共有四款設計，分成【花】、【悅】、【常】、【滿】四大款式。長形利是封加上大片鍍金設計更顯雍容華貴，配以充滿青春氣息的糖果粉嫩色系，華麗與年輕感覺並重，四款利是封以絢麗鍍金煙花，配搭各種鮮豔傳統和風拼貼圖案，浮雕質感摸上手尤其矜貴，一片片拼貼花瓣層次豐富。最適合向一眾年青朋友送上滿滿的祝福。


東港城「花悅常滿」- 和風拼貼系列每共6個(一款設計)，每位得獎者將獲得2 (共12個，款色隨機)。

 

如想獲得禮品，立即登入以下網址參加遊戲﹕

 

1) 「Like/讚好」 iMoney 智富雜誌

2) 於Comment 欄Tag 2位朋友；

3) 「Like/讚好」及「Share/分享」此帖（請於分享時將帖子設定為公開以便查核）；

4) 登入https://bit.ly/3jPjSbD 回答簡單問題及填妥參加表格

 

截止日期﹕2023年1月11日（下午2時正）

 

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以平郵寄出。

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

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