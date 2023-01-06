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【字節跳動】字節據報聘摩通開發支付技術　允許用戶在任何時間實時支付

Hot Talk 19:13 2023/01/06

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【字節跳動】字節據報聘摩通開發支付技術　允許用戶在任何時間實時支付

外電《Forbes》引述消息稱，Tik Tok母公司字節跳動正與摩根大通（美：JPM）合作，冀摩通可助其開發支付技術。報道指，字節跳動已聘請摩通為其構建「實時支付基礎設施」，將允許用戶在任何時間進行實時支付，而有關技術可覆蓋逾2億TikTok活躍用戶。

消息稱，字節跳動聘請摩通進行研究，改善及簡化其支付方式，同時聘請幾位摩通高層加入公司的全球支付團隊，助其擴張金融科技規模。報道稱，字節跳動新建構的支付系統將允許字節跳動與摩通之間實時交換數據，以便字節跳動查閱及監控支付。

數據分析公司Sensor Tower稱，2022年全球用戶於TikTok上的支出為34億美元（約265億美元），高於前一年的20億美元，僅美國用戶的支出按年增長逾兩倍，達6.7億美元（約52億美元）。

字節跳動發言人Jennifer Banks表示，其全球支付團隊是支持業務需求的內部職能部門，該部門致力於確保包括合作夥伴和供應商在內的第三方獲得相應報酬。摩通則沒有回應。

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編輯：伍鍵文

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