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【新股IPO】億華通科技2402傳以招股價下限60元定價

股樓投資 21:46 2023/01/06

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億華通科技（新上市編號:02402）已於周四（5日）截止認購，消息指，公司計劃將其在港首次公開發售價格定為每股60元，屬招股價範圍60至76元的下限，集資約10.6億元。該股是次上市擬全球發售1,762.8萬股，香港公開發售佔一成，國際發售佔九成，招股價介乎每股60至76元。每手50股計，一手入場費為3,838.32元；1月12日掛牌；聯席保薦人為國泰君安國際及智富。

同場加映：【溫股知新】恒指走勢高低高 部署復常勿接刀


該股上市前引入了兩名基石投資者，包括新加坡政府投資公司(GIC)旗下Astonish Investment及Harvest，合共認購3.88億元公司股份。

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集資所得，其中約75%將用於撥付未來三年的研發；約15%將用於在未來三年透過產品推廣及多渠道營銷提升品牌認受性；約10%將用作營運資金及其他一般企業用途。

 

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記者：張以正

 

 

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億華通（滬：688339） 億華通（02402） 港股 IPO

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