【科技一周回顧】中港通關開放網上預約　CES 2023實體展揭幕

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

來到2023年的第一個星期，又有哪些重點科技新聞值得回顧呢？

1/ 【中港通關】周日恢復通關 一文看清網上預約系統使用方法

行政長官李家超5日舉行記者會，宣布1月8日與內地通關事項。海陸空每日限額為6萬人，其中港人如經陸路前往內地，市民必須先經系統成功預約口岸及時段。而預約系統現已接受預約。

2/ 【CES 2023】科技業迎4挑戰 創新方案助克服

作為每年年初科技產品風向標的消費電子展（CES）於1月5日起在美國舉行，展方美國消費者技術協會預計，展場面積增逾60%，參展人數為逾10萬人次，較去年上升7成，展商數目逾3千。

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3/【蘋果加價】iPhone 14前機型換電池 3月起一律加價160元

新年伊始，蘋果（Apple）率先宣布將於3月1日開始，調整保養期外的蘋果產品電池更換價格，當中iPhone 14之前的機型，一律加價160港元。

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責任編輯：曾曉汶

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