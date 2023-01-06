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【科技一周回顧】中港通關開放網上預約　CES 2023實體展揭幕

科技 19:15 2023/01/06

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

來到2023年的第一個星期，又有哪些重點科技新聞值得回顧呢？

1/ 【中港通關】周日恢復通關　一文看清網上預約系統使用方法

行政長官李家超5日舉行記者會，宣布1月8日與內地通關事項。海陸空每日限額為6萬人，其中港人如經陸路前往內地，市民必須先經系統成功預約口岸及時段。而預約系統現已接受預約。

2/ 【CES 2023】科技業迎4挑戰　創新方案助克服

作為每年年初科技產品風向標的消費電子展（CES）於1月5日起在美國舉行，展方美國消費者技術協會預計，展場面積增逾60%，參展人數為逾10萬人次，較去年上升7成，展商數目逾3千。

>>>【CES 2023】智能家居升級　三星、LG新裝置互動便利生活

>>>【CES 2023】高通推Android手機衛星訊息功能　非緊急情況都用得

>>>【CES 2023】L'Oréal推眉毛打印機　幾秒即可完成畫眉

>>>【CES 2023】Sony Honda Mobility電動車現身CES　夥高通、 EPIC Games打造娛樂技術

>>>【CES 2023】PS5主機銷量破3,000萬部　Sony總裁：缺貨情況結束

>>>【CES 2023】高通推新型車載芯片　同時處理輔助駕駛及自駕功能

>>>【CES 2023】三星CES展出Flex Hybrid屏幕　結合摺疊與捲動技術

>>>【CES 2023】德企將推出工業用外骨骼裝、智能安全背心　評估個人化人體工學需求

>>>【CES 2023】LG夥SleepWave　推睡眠監測耳機Breeze

>>>【CES 2023】三星曲面電競屏幕　57吋Odyssey Neo G9將登場

3/【蘋果加價】iPhone 14前機型換電池　3月起一律加價160元

新年伊始，蘋果（Apple）率先宣布將於3月1日開始，調整保養期外的蘋果產品電池更換價格，當中iPhone 14之前的機型，一律加價160港元。

>>>【蘋果有聲書】蘋果藉AI語音技術　推Apple Books「有聲書旁白服務」

>>>【蘋果產品】蘋果列iPad Mini 3為停產產品　不再提供維修服務

>>>【向蘋果施壓】Google於拉斯維加斯投放大型廣告　籲蘋果支援RCS

責任編輯：曾曉汶

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