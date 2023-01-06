【美股焦點】高盛集團策略師：聯儲局仍保持高利率 2023年價值股表現勝成長股

高盛集團策略師表示，隨著聯儲局鷹未來堅定持續利率在較高水平，以及投資者不再專情於科技股，今年價值股（Value Stock）或再次大放異彩，表現優好於成長股（Growth Stock）。

成長型股票已領先價值型股票多年之後，但隨著主要聯儲局2022年3月起加息後，在價值型股票在2022年的表現優於大盤。

Peter Oppenheimer等多位策略師於近日報告表示，大型科技股將面臨進一步的利潤率壓力，而在大宗商品價格上升以及實際利率繼續走高等因素下，價值股在2022年領先的趨勢還將持續下去。

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記者：何珊如