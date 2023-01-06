【MPF】積金局：2022年強積金投資淨回報跌15%　人均虧損40,100元

積金局表示，去年強積金投資表現，年率化淨回報在過去一年為負15.5%，平均每名強積金成員較2021年虧損40,100元，創歷來第二差表現。而自制度自2000年12月實施以來，年率化淨回報2.3%。

該局指，過去22年，強積金有14年錄得收益、8年錄得虧損，由於股票投資一向在強積金中佔較高比例，故市場波動會非常影響強積金整體回報。積金局執行董事（政策）余家寶表示，歷史上表現下跌的年份在往後一年都錄得較好回報。

該局提供數據顯示，過去一年強積金保守基金年率化淨回報0.4%，已是表現最好的基金種類；股票基金同期年率化淨回報為負19.4%，是表現最差的種類，債券基金則為負13.3%，保證基金為負5.4%。

「預設投資策略」（DIS）方面，核心累積基金在過去一年年率化淨回報為負16%，65歲後基金淨回報負14.4%。

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記者：胡學能