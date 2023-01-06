  • 22°C
香港時間 : 2023106日 (週五) 18:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【創科藍圖】《香港創新科技發展藍圖》範疇廣泛　業界籲因應情況更新策略作動態微調

科技 18:06 2023/01/06

分享：

分享：

香港資訊科技聯會、香港電腦學會、香港科技創新聯盟等八個本港科創組織，今（6日）共同發起關於藍圖的宣講及交流會。（黃建輝攝）

香港政府於去年12月公布《香港創新科技發展藍圖》，提出未來五年香港科技及創新的發展願景、方向、策略和指標，引起創科業界關注。有行內人士認為，藍圖涵蓋多個範疇，確實回應科創界多年來的訴求；惟也有業界人士憂慮，藍圖僅看重龍頭企業，憂慮本地中小企業發展前景，盼港府可與業界保持溝通，因應情況更新藍圖。

【創科政策】《香港創新科技發展藍圖》出台　實現香港「新型工業化」

【搶企業】數碼港與「多點DMALL」簽合作協議　創科發展藍圖發表後首間落戶數碼港企業 

創新科技及工業局局長孫東今（6日）出席由香港資訊科技聯會、香港電腦學會、香港科技創新聯盟等八個本港科創組織，共同發起關於藍圖的宣講及交流會，解答科創業界提問。孫東在會上坦承，香港創科界多年來面對四大挑戰，包括：1）吸引和挽留人才的力度不足、2）科研成果轉化動力不足、3）土地供應緊張、及4）複雜多變的國際形勢。因此目前藍圖制定的八大政策，主要是針對以上提及的四大難題而訂立。

創新科技及工業局局長孫東坦承，香港創科界多年來面對四大挑戰，包括：1）吸引和挽留人才的力度不足、2）科研成果轉化動力不足、3）土地供應緊張、及4）複雜多變的國際形勢。（黃建輝攝）

香港電腦學會會長鄭松岩認為，藍圖公布的發展方向及策略，回應科創界多年來的大部分訴求，確實為創科界打下一支強心針，也對整體發展影響深遠。

香港電腦學會會長鄭松岩認為，任何方案都一定會有需要改善的空間，盼望政府能儘快就藍圖所提出的方向及策略，按部就班落實推行。（黃建輝攝）

籲把握外國科技業寒冬　儘快落實推行藍圖

惟他也強調，任何方案都一定會有需要改善的空間，盼望政府能儘快就藍圖所提出的方向及策略，按部就班落實推行。創新科技界立法會議員邱達根也指，最近收到業界人士反映，希望政府能加緊展開實施步伐，「尤其在外國科技業目前正陷入寒冬，香港卻拋出創科藍圖，更加要快，把握時機執行。」邱達根另提及，鑑於社會轉變速度快，因此建議港府應不斷跟進及聆聽業界反應及意見，適時作出動態微調。因此在是次會上，也有不少行內人士作出提問及提出建議。

邱達根另提及，鑑於社會轉變速度快，因此建議港府應不斷跟進及聆聽業界反應及意見，適時作出動態微調。（黃建輝攝）

其中以個人名義出席是次研討會的業界人士謝偉浩（Kenny）就認為，近年因為疫情的關係，港府在數碼應用上進行了不少緊急調整，但藍圖未有深入探討數字政府的發展，令他相對意外。Kenny又指，目前港府主要採用大企供應商所提供的系統及科技技術，憂慮本地中小企及初創難以入局。同樣也有行內人士在會上提及，藍圖著重引入龍頭企業及外地專才，或會壓制本地中小企及初創的發展空間。

盼港府領頭　使用本地中小企、初創技術

因此Kenny等人也提出，希望港府未來可領頭使用本地中小企或初創所研發的創新技術，並盼政府可積極參與在業界當中，親自輔助初創或中小企，讓他們可發展「企業對政府（B2G）」的業務。

參與是次交流會的業界人士謝偉浩認為，目前港府主要採用大企供應商所提供的系統及科技技術，憂慮本地中小企及初創難以入局。（曾曉汶攝）

孫東回應指，龍頭企業與中小企和初創的發展並不矛盾，不會阻礙任何一方的發展，「龍頭企業可帶動香港整體經濟發展，以及帶動本地大學水平的進步，帶來不同的人才及資源，反而有助促進中小企的生長。」另外，他補充指，港府會透過不同渠道支援初創和中小企，例如推展不同的夥伴計畫，邀請不同的初創與港府一起合作，名正言順採用相關產品。

記者：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【香港創科 】政府積極發展創科　數碼港初創疫下融資升176%
2022/10/27
【香港創科 】政府積極發展創科　數碼港初創疫下融資升176%
【施政報告2022】「產學研1+計劃」成效視乎配對形式　初創：應助科研海外落地
2022/10/19
【施政報告2022】「產學研1+計劃」成效視乎配對形式　初創：應助科研海外落地
【施政報告2022】創科推進「再工業化」　將公開招聘首長級第4級「工業專員」
2022/10/19
【施政報告2022】創科推進「再工業化」　將公開招聘首長級第4級「工業專員」
【施政報告2022】創科設100億元「產學研1+計劃」聚焦學界科研落地　各團隊資金上限為1億元
2022/10/19
【施政報告2022】創科設100億元「產學研1+計劃」聚焦學界科研落地　各團隊資金上限為1億元

你可能感興趣

【香港創科 】政府積極發展創科　數碼港初創疫下融資升176%
21:09 2022/10/27
【香港創科 】政府積極發展創科　數碼港初創疫下融資升176%
【施政報告2022】「產學研1+計劃」成效視乎配對形式　初創：應助科研海外落地
18:03 2022/10/19
【施政報告2022】「產學研1+計劃」成效視乎配對形式　初創：應助科研海外落地
【施政報告2022】創科推進「再工業化」　將公開招聘首長級第4級「工業專員」
17:33 2022/10/19
【施政報告2022】創科推進「再工業化」　將公開招聘首長級第4級「工業專員」
創新科技及應用 網絡保安 人工智能 市場拓展 數碼轉型 可持續發展 科技產品 創新科技及工業局 疫情 孫東

下一篇文章

【柬埔寨詐騙】亞太區網絡詐騙數量激增　香港成柬埔寨詐騙集團主要目標
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【CES 2023】Sony Honda Mobility電動車現身CES　夥高通、 EPIC Games打造娛樂技術
【CES 2023】Sony Honda Mobility電動車現身CES　夥高通、 EPIC Games打造娛樂技術
【CES 2023】L'Oréal推眉毛打印機　幾秒即可完成畫眉
【CES 2023】L'Oréal推眉毛打印機　幾秒即可完成畫眉
【中港通關】周日恢復通關　一文看清網上預約系統使用方法
【中港通關】周日恢復通關　一文看清網上預約系統使用方法
【CES 2023】PS5主機銷量破3,000萬部　Sony總裁：缺貨情況結束
【CES 2023】PS5主機銷量破3,000萬部　Sony總裁：缺貨情況結束
【vivo新機】vivo X90系列攻港　售價6,498元起
【vivo新機】vivo X90系列攻港　售價6,498元起
【向蘋果施壓】Google於拉斯維加斯投放大型廣告　籲蘋果支援RCS
【向蘋果施壓】Google於拉斯維加斯投放大型廣告　籲蘋果支援RCS
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款