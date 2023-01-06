【創科藍圖】《香港創新科技發展藍圖》範疇廣泛　業界籲因應情況更新策略作動態微調

▲ 香港資訊科技聯會、香港電腦學會、香港科技創新聯盟等八個本港科創組織，今（6日）共同發起關於藍圖的宣講及交流會。（黃建輝攝）

香港政府於去年12月公布《香港創新科技發展藍圖》，提出未來五年香港科技及創新的發展願景、方向、策略和指標，引起創科業界關注。有行內人士認為，藍圖涵蓋多個範疇，確實回應科創界多年來的訴求；惟也有業界人士憂慮，藍圖僅看重龍頭企業，憂慮本地中小企業發展前景，盼港府可與業界保持溝通，因應情況更新藍圖。

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創新科技及工業局局長孫東今（6日）出席由香港資訊科技聯會、香港電腦學會、香港科技創新聯盟等八個本港科創組織，共同發起關於藍圖的宣講及交流會，解答科創業界提問。孫東在會上坦承，香港創科界多年來面對四大挑戰，包括：1）吸引和挽留人才的力度不足、2）科研成果轉化動力不足、3）土地供應緊張、及4）複雜多變的國際形勢。因此目前藍圖制定的八大政策，主要是針對以上提及的四大難題而訂立。

▲ 創新科技及工業局局長孫東坦承，香港創科界多年來面對四大挑戰，包括：1）吸引和挽留人才的力度不足、2）科研成果轉化動力不足、3）土地供應緊張、及4）複雜多變的國際形勢。（黃建輝攝）

香港電腦學會會長鄭松岩認為，藍圖公布的發展方向及策略，回應科創界多年來的大部分訴求，確實為創科界打下一支強心針，也對整體發展影響深遠。

▲ 香港電腦學會會長鄭松岩認為，任何方案都一定會有需要改善的空間，盼望政府能儘快就藍圖所提出的方向及策略，按部就班落實推行。（黃建輝攝）

籲把握外國科技業寒冬 儘快落實推行藍圖

惟他也強調，任何方案都一定會有需要改善的空間，盼望政府能儘快就藍圖所提出的方向及策略，按部就班落實推行。創新科技界立法會議員邱達根也指，最近收到業界人士反映，希望政府能加緊展開實施步伐，「尤其在外國科技業目前正陷入寒冬，香港卻拋出創科藍圖，更加要快，把握時機執行。」邱達根另提及，鑑於社會轉變速度快，因此建議港府應不斷跟進及聆聽業界反應及意見，適時作出動態微調。因此在是次會上，也有不少行內人士作出提問及提出建議。

▲ 邱達根另提及，鑑於社會轉變速度快，因此建議港府應不斷跟進及聆聽業界反應及意見，適時作出動態微調。（黃建輝攝）

其中以個人名義出席是次研討會的業界人士謝偉浩（Kenny）就認為，近年因為疫情的關係，港府在數碼應用上進行了不少緊急調整，但藍圖未有深入探討數字政府的發展，令他相對意外。Kenny又指，目前港府主要採用大企供應商所提供的系統及科技技術，憂慮本地中小企及初創難以入局。同樣也有行內人士在會上提及，藍圖著重引入龍頭企業及外地專才，或會壓制本地中小企及初創的發展空間。

盼港府領頭 使用本地中小企、初創技術

因此Kenny等人也提出，希望港府未來可領頭使用本地中小企或初創所研發的創新技術，並盼政府可積極參與在業界當中，親自輔助初創或中小企，讓他們可發展「企業對政府（B2G）」的業務。

▲ 參與是次交流會的業界人士謝偉浩認為，目前港府主要採用大企供應商所提供的系統及科技技術，憂慮本地中小企及初創難以入局。（曾曉汶攝）

孫東回應指，龍頭企業與中小企和初創的發展並不矛盾，不會阻礙任何一方的發展，「龍頭企業可帶動香港整體經濟發展，以及帶動本地大學水平的進步，帶來不同的人才及資源，反而有助促進中小企的生長。」另外，他補充指，港府會透過不同渠道支援初創和中小企，例如推展不同的夥伴計畫，邀請不同的初創與港府一起合作，名正言順採用相關產品。

記者：曾曉汶

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