《阿凡達2》全球票房突破117億 超《Top Gun》續集成2022冠軍

《阿凡達》電影時隔逾10年終於迎來續集，早前有傳票房收入需要打入前5才可能「打成平手」。《阿凡達2》亦不負期望，上映未足1個月全球票房已逾15億美元（約117億港元）。《阿凡達2》或已經回本，票房收入已超越去年大熱電影《壯志凌雲：獨行俠》，成為去年上映的票房冠軍，更殺入史上票房的第10位。

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《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way Of Water）已於上月中在全球上映，周三（4日）最新票房總數顯示，全球票房已逾15億美元，超越《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）成2022年票房最賣座電影。

史上最高票房排名

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周三數據更顯示，《阿凡達2》已超越2015年電影《玩命關頭7》（Fast & Furious 7），成有史以來電影票房第10高。有美媒報道更指，《阿凡達2》或將於當地時間周四（6日），超越《復仇者聯盟1》（Avengers）升至第9位。

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雖然《阿凡達》導演占士金馬倫（James Cameron）曾指，《阿凡達2》票房收入需逾20億美元（約156億港元）才能實現盈利。但《Hollywood Reporter》雜誌報道指，《阿凡達2》只要票房逾14億美元（約109.2億港元），就能實現收支平衡，現時或已達成。

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責任編輯：李俊儀