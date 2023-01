《阿凡達2》全球票房突破117億 超《Top Gun》續集成2022冠軍

《阿凡達》電影時隔逾10年終於迎來續集,早前有傳票房收入需要打入前5才可能「打成平手」。《阿凡達2》亦不負期望,上映未足1個月全球票房已逾15億美元(約117億港元)。《阿凡達2》或已經回本,票房收入已超越去年大熱電影《壯志凌雲:獨行俠》,成為去年上映的票房冠軍,更殺入史上票房的第10位。

《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way Of Water)已於上月中在全球上映,周三(4日)最新票房總數顯示,全球票房已逾15億美元,超越《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick)成2022年票房最賣座電影。

史上最高票房排名

周三數據更顯示,《阿凡達2》已超越2015年電影《玩命關頭7》(Fast & Furious 7),成有史以來電影票房第10高。有美媒報道更指,《阿凡達2》或將於當地時間周四(6日),超越《復仇者聯盟1》(Avengers)升至第9位。

雖然《阿凡達》導演占士金馬倫(James Cameron)曾指,《阿凡達2》票房收入需逾20億美元(約156億港元)才能實現盈利。但《Hollywood Reporter》雜誌報道指,《阿凡達2》只要票房逾14億美元(約109.2億港元),就能實現收支平衡,現時或已達成。

